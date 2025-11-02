Rescatan a un bebé secuestrado en Cáceres y detienen a la pareja captora

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48 años como presuntos autores de un delito de detención ilegal, tras supuestamente sustraer a un bebé en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

La sustracción del bebé tuvo lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del menor se encontraba en un establecimiento de Navalmoral de la Mata, en compañía de la supuesta autora de los hechos. En un momento determinado, la progenitora se tuvo que ausentar momentáneamente del lugar y cuando regresó, al poco tiempo, comprobó que ni la mujer ni su hijo se encontraban allí.

Al tratar de contactar sin éxito con la mujer que se había quedado a cargo del bebé, la madre lo puso en conocimiento de la Policía Local del municipio, quien, a su vez, informó a la Guardia Civil en aras de que activara un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar tanto a la mujer como al menor.

Pese a que, según informa la Guardia Civil en nota de prensa, las primeras investigaciones fueron "complejas" al disponerse de muy pocos datos sobre la pareja, la celeridad de los agentes en la recopilación de información sobre el entorno familiar y social del menor permitió constatar la presunta implicación de los detenidos como supuestos autores de la sustracción del menor.

Seguidamente, se estableció un dispositivo para encontrar al bebé que, finalmente, fue localizado en una finca situada en un paraje aislado de la comarca de Campo Arañuelo, donde también fueron descubiertos los presuntos autores del acto delictivo.

Una vez asegurado el lugar, los agentes detuvieron a los supuestos autores y trasladaron, de inmediato, al menor a un centro hospitalario para ser sometido a reconocimiento pediátrico. El informe facultativo confirmó que el bebé se encontraba "en perfecto estado de salud", por lo que fue entregado a su madre.

"La celeridad y coordinación entre las distintas unidades que intervinieron en el dispositivo, permitió localizar al menor en apenas unas horas desde la denuncia de su desaparición, evitando así un desenlace más grave", ha destacado el cuerpo de seguridad.

Cabe señalar que la operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata y Policía Local de dicha localidad.

Por su parte, los detenidos ya han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata, así como de la Fiscalía Provincial de Cáceres.

