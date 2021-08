Sanidad desautoriza el concierto de Camela previsto para este sábado en Jaraíz de la Vera

El concierto de Camela que se iba a celebrar este sábado, 7 de agosto, en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera ha sido aplazado tras haber sido desautorizado por la Consejería de Sanidad debido al empeoramiento de la situación epidemiológica.

Según ha explicado la promotora del concierto, Panorama Producción, después de tener la autorización de Salud Pública y todo preparado para el desarrollo del evento con total seguridad, este viernes han recibido un escrito de la Consejería de Sanidad en el que les comunican que "el concierto no puede celebrarse".

En su escrito, la Consejería ha detallado que con fecha 3 de agosto se envió un informe de la directora general de Salud Pública autorizando el concierto de Camela programado para el 7 de agosto, en el que se decía que dicha autorización estaba condicionada a la situación epidemiológica.

"Esta situación ha cambiado en los últimos días sustancialmente aumentando bastante la incidencia acumulada tanto a los 14 como a los 7 días, por lo que mediante el informe adjunto no se autoriza dicho concierto", ha señalado este departamento.

En este sentido, la promotora ha apuntado que dado el poco margen de tiempo, hasta la próxima semana no podrán anunciar la nueva fecha del concierto así como las condiciones de devolución del importe de las entradas para aquellos que no puedan o no quieran asistir.

"Desde la organización lamentamos las molestias ocasionadas y esperamos resolver todo cuanto antes".