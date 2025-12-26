El PSOE conserva el diputado 18 en Extremadura tras el recuento del voto en el extranjero
La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña
El PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del 21 de diciembre.
De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por 244 votos con el PP.
Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE habría obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).
