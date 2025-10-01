Las obras de la A-58 entre Cáceres y el río Ayuela afectarán al tráfico de la A-66 durante tres meses

Se van a ejecutar las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66.

Las obras del nuevo tramo de la autovía A-58 entre Cáceres y el río Ayuela provocarán afectaciones al tráfico entre los kilómetros 554 y 557 de la A-66 durante unos tres meses, con el corte de la calzada sentido Salamanca y la habilitación de la circulación en doble sentido por la otra calzada.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de este nuevo tramo, de 13,5 kilómetros de longitud, de la autovía A-58 Trujillo-Cáceres-Badajoz, en la provincia de Cáceres, que cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros.

Así, desde este miércoles se da un paso más en los trabajos con la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, este miércoles se ha cortado al tráfico la calzada sentido Salamanca de la A-66 y se ha procedido a desviar dicho tráfico por la otra calzada, que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación.

En consecuencia, las salidas hacia la carretera N-523 en el enlace del kilómetro 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz) se modificarán, llevándose al enlace del kilómetro 551 de la A-66.