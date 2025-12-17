El RCD Mallorca patina en Riazor y se despide de la Copa del Rey

El RCD Mallorca se ha despedido de la Copa del Rey tras caer 1-0 en Riazor ante el Deportivo. En este martes de dieciseisavos de final el equipo bermellón era el único Primera eliminado y de esta forma se convertía en la noticia del inicio de esta eliminatoria.

Un solitario gol del canterano Noe Carrillo en el minuto 85 dejaba fuera al Mallorca, que había perdonado en la primera parte. A diferencia de otros equipos, incluido el Barcelona, que tuvo una noche complicada en Guadalajara, el Mallorca salió con un once completamente nuevo respecto a la liga, sin poner algunos titulares ligueros no sólo en la alineación sino también después cuando las cosas se empezaron a torcer.

No se entendía que no comparecieran Muriqi y Mateo Joseph, o que Virgili lo hiciera tan tarde. La explicación la daba tras el partido Jagoba Arrasate, casi todos los cambios fueron condicionados o por molestias físicas o por cansancio, lo cual deja una impresión aún peor: once profesionales no son capaces de aguantar un partido en buenas condiciones de Copa ante un segunda división y en un partido que se jugó a un ritmo muy bajo.

Salía el Mallorca con Bergstrom (nada que reprocharle al meta anoche), Mateu Jaume, David López, Kumbulla, Lato (buen nivel el suyo para venir de lesión y no jugar); Samú Costa, Pablo Torre; en la derecha Antonio Sánchez, en la izquierda Javi Llabrés; en punta Abdón y Asano.

Quería Jagoba Arrasate aprovechar la frescura del japonés, de los pocos jugadores verticales, que tiró varios desmarques y se que plantó varias veces ante el meta Puerto pero que estuvo francamente desafortunado en la finalización.

Estaríamos hablando de otra eliminatoria y del Mallorca en octavos de final si Asano hubiera estado más afortunado, si el Mallorca hubiera aprovechado las que tuvo en la primera fase de partido. Si algo ha demostrado sin embargo el equipo bermellón es que no tiene facilidad para el gol pese a la alegría ante el Elche con goles de mérito.

Así se empezaba a explicar la caída del Mallorca, porque en la segunda parte las cosas se igualaron y el Deportivo empezó a someter a los bermellones con llegadas y Riazor empezó a creer. Hubo dos palos en un minuto de vértigo, cualquiera que vea ese lance pensará que fue un partido trepidante, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que hubo un tiro al travesaño espectacular de Maffeo y en la contra de ese rechace el Deportivo estrellaba también en la madera con Nsongo. Antes Villares también había estrellado en un gran tiro el balón en la madera.

El primer cambio era obligado por la lesión muscular de David López, sustituido por Valjent. No fue una excepción, tuvieron molestias Mateu Jaume y Javi Llabrés según explicaba el técnico, la sensación no puede ser más preocupante.

Entraban Maffeo y Darder por Lato y Torre, este último también con problemas para seguir el ritmo 90 minutos. Y finalmente Virgili y Salhi por Mateu y Llabrés. Con el Mallorca contra las cuerdas se quedaban sin entrar Muriqi y Mateo Joseph, Abdón casi no produjo nada, mientras Antonio y Llabrés por los costados dejaron una imagen pobre.

El técnico Jagoba Arrasate explicaba tras el encuentro estar "jodido" y que "los jugadores están afectados. A nadie le gusta caer en una competición que es tan bonita. Tenemos que animar a la gente y pensar en el Valencia, tenemos que sacar un buen resultado el viernes. Yo estoy jodido, tenía mucha ilusión, creo que lo hemos preparado bien y que el primer tiempo ha estado bien. Me voy fastidiado por eso, por la gestión de los cambios y no poder hacer otras cosas para imponernos al Deportivo, tener más presencia y hacer lo que queríamos, lo tengo muy presente y me voy jodido".