El 'Con-Cierto Ambiente' regresa a Almendralejo por su 30 aniversario con un fin solidario

El concejal de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo, Domingo Cruz, ha presentado el evento Con-Cierto Ambiente que se celebrará el 3 de enero de 2026 en el Teatro Carolina Coronado. Los beneficios del concierto, que conmemora el 30 aniversario de la formación, se destinarán íntegramente a la Asociación Oncológica Tierra de Barros.

Una reunión tres décadas después

La historia del grupo se remonta a 1995 con la creación de Jóvenes Músicos de Almendralejo, una banda formada por miembros de diferentes agrupaciones locales. Bajo el nombre Con-cierto Ambiente Musical, ofrecieron conciertos benéficos que lograron colgar el cartel de "no hay billetes" en seis ocasiones, dejando una huella imborrable.

Ahora, treinta años después, los mismos componentes han decidido reencontrarse para revivir aquella energía y volver a sumar por una buena causa. El repertorio del concierto incluirá un homenaje a artistas como Luz Casal, Antonio Vega, Leiva o Robe, fallecido recientemente.

Entradas ya a la venta

Ya se han puesto a la venta las 600 localidades del teatro a un precio único de 8 euros. Además, se ha habilitado una fila cero de 5 euros para quienes deseen colaborar pero no puedan asistir al evento. Los puntos de venta autorizados son la Asociación Oncológica Tierra de Barros, Cisnera Música y la Oficina de Turismo.