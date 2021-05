Los vacunados por error con AstraZeneca en Cáceres estudian acciones legales contra el SES

Varios afectados de Cáceres y que fueron vacunados por error con AstraZeneca estudian acciones legales contra el Servicio Extremeño de Salud (SES), tras presentar las correspondientes reclamaciones por haber recibido la primera dosis de este laboratorio pese a ser menores de 60 años. Un suceso que afectó fundamentalmente a trabajadores esenciales, como docentes, bomberos o policías.

Todo sucedió el pasado 12 de mayo en el Palacio de Congresos de la capital cacereña. Tal y como te venimos contando, un grupo de trabajadores esenciales recibieron su primera dosis de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca pese a ser menores de 60 años y estar suspendida la vacunación con esa marca para menores de esa edad.

Los afectados ya han presentado sus respectivas reclamaciones individuales al SES para que les digan claramente "qué vacuna nos han puesto" aunque fuentes consultadas por la cadena COPE confirman que algunos de ellos están estudiando acciones legales contra el SES "por daño moral", ya que si al final se considera perjudicial para la salud "puede haber un daño concreto".

El SES lo calificó como "error humano" y aseguró que eran 94 personas las afectadas. Sin embargo, los propios afectados "dudan" de esa cifra porque "es prácticamente imposible saber cuántas personas se vacunaron por error, ya que aquello fue un descontrol".

Raquel, docente en Cáceres y una de las personas afectadas ha atendido a la cadena COPE y ha apuntado que "ni siquiera viene reflejado en el documento que nos dieron el lote que nos han inyectado, algo que sí están recibiendo los vacunados en otras áreas, como mi marido que se vacunó en Badajoz".

Forma parte del grupo de trabajadores esenciales que sufrieron retrasos para recibir su primera dosis de la vacuna contra la covid-19 tras la suspensión de la vacuna del laboratorio anglosueco por "posibles riesgos" ante la aparición de "trombos raros" en personas que se habían vacunado con esta marca.

"Estaba muy ilusionada por recibir la vacuna, pero ahora estamos un poco quemados. Queremos saber lo que nos han puesto y qué pasa con la segunda dosis, ya que íbamos a recibir Moderna que tiene un plazo de 28 días, por lo que la segunda dosis nos tocaba el 9 de junio. De momento no sabemos qué va a pasar", ha explicado.

Esta docente cacereña viene además de superar un cáncer de mama del que todavía está en tratamiento, por lo que las dudas aumentan. "Yo he decir que estoy muy bien y que apenas he tenido efectos secundarios. Yo creo en la seguridad de la vacuna, pero mucha gente tiene también sus patologías y no saben cómo van a responder tras recibir AstraZeneca", ha aclarado. Afectados que han comenzado a asociarse para que se depuren responsabilidades.

Raquel no esconde su "miedo por la mezcla de vacunas" después de conocer que el Instituto Carlos III ha determinado que los menores de 60 años pueden recibir la segunda dosis de Pfizer, aunque se resigna de cara al futuro porque "al final tendremos que hacer lo que ellos digan", ha espetado.