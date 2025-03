Juan Serna: "Hay una historia de corrupción en la Central Nuclear de Almaraz"

¿Alargar el riesgo de accidentes y aumentar los residuos radiactivos? Esa es la pregunta que se han realizado en el Ateneo de Cáceres en un debate sobre el futuro de la Central Nuclear de Almaraz. Uno de los participantes fue Juan Serna, Premio Nacional de Medio Ambiente y exconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, que atendió a la Cadena COPE en Cáceres. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en la imagen.

¿Por qué no debe continuar y por qué se tiene que cerrar la Central Nuclear de Almaraz?

Almaraz se hizo hace 50 años. Hay una historia de corrupción tan grande en la construcción de esa central y de fallos que tuvimos que traer a un equipo de ingenieros nucleares de Estados Unidos a estudiar lo que estaba pasando. Bueno, la cuestión es que hubo un problema en el circuito secundario de refrigeración que nos hizo traer a un equipo de ingeniería nuclear de los mejores del mundo. Hicieron un estudio, se encuentra ese informe guardado en la Consejería de Obras Públicas y estas autoridades analfabetas, y no me refiero a las de ahora solo, las de antes también. No se les ocurre leer ese estudio y no se les ocurre pensar en que con esa cantidad de incidentes y de accidentes que ha tenido Almaraz, pedir que después de 40 años se prorrogue su existencia es una cosa que llena de vergüenza a esta tierra, a la gente que piense un poco de esta tierra.

¿Qué solución, por tanto, pone a las eléctricas?

Las eléctricas no la quieren, ese es otro fraude, esa es otra de las cosas cómicas que están pasando en Extremadura, las eléctricas no la quieren, las eléctricas ahora ya mantener esa central, con el problema de los residuos, con el coste que tiene, no les interesa, los que están ahora mismo llorando porque sigan son unos cuantos alcaldes y algunas comarcas.

Entiendo entonces que usted está deseando que llegue 2027 y 2028 para que se cierre la central nuclear de Almaraz.

Totalmente, para dejar de oír a esta jauría, de pedirle al gobierno. Y encima quieren que paguen el tema del tratamiento de los residuos. O sea, es de locura. Es una tierra muy desgraciada esta que le sucede a esto que estamos comentando hoy.

Usted fue consejero de la Junta de Extremadura, ¿por qué dimitió por la central nuclear de Almaraz?

Dimití porque había un problema gravísimo en esta central, que es el que he aludido antes, que es un problema enorme en el circuito secundario de refrigeración, y trajimos a un equipo de ingenieros americanos especializados, hicimos un informe contratado, que se conserva en la consejería.Ni el gobierno de la UCD, ni el gobierno del PSOE, ni siquiera el Consejo de Seguridad Nuclear, que también hoy va a estar ahí.

