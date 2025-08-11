¿Qué hace Hiba Abouk en Cáceres?
La actriz se ha dejado ver este fin de semana por la capital cacereña
Cáceres
1 min lectura
La actriz, Hiba Abouk, ha aprovechado este fin de semana para visitar Cáceres.
La hispano-tunecina conocida por su interpretación de Fátima en la serie 'El Príncipe' o de Guadalupe en 'El corazón del océano' no ha dudado en acercarse a la capital cacereña para disfrutar de su singular casco histórico.
También ha hecho una parada en 'Atrio' dónde ha disfrutado de los manjares elaborados en este restaurante que cuenta con Tres Estrellas Michelín.
En su Instagram era muy clara: "Empieza el show. Toño, eres un genio" y ''Descubrí Cáceres, que no puede ser más bonita''.
Estas eran las expresiones utilizadas por la actriz para definir su experiencia que calificaba ''de 10''.
