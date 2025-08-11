¿Qué hace Hiba Abouk en Cáceres?

La actriz, Hiba Abouk, ha aprovechado este fin de semana para visitar Cáceres.

La hispano-tunecina conocida por su interpretación de Fátima en la serie 'El Príncipe' o de Guadalupe en 'El corazón del océano' no ha dudado en acercarse a la capital cacereña para disfrutar de su singular casco histórico.

También ha hecho una parada en 'Atrio' dónde ha disfrutado de los manjares elaborados en este restaurante que cuenta con Tres Estrellas Michelín.

Redes sociales La actriz, Hiba Abouk visita Cáceres

En su Instagram era muy clara: "Empieza el show. Toño, eres un genio" y ''Descubrí Cáceres, que no puede ser más bonita''.

Estas eran las expresiones utilizadas por la actriz para definir su experiencia que calificaba ''de 10''.