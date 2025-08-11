COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

¿Qué hace Hiba Abouk en Cáceres?

La actriz se ha dejado ver este fin de semana por la capital cacereña

La actriz, Hiba Abouk visita Cáceres

Redes sociales

La actriz, Hiba Abouk visita Cáceres

Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La actriz, Hiba Abouk, ha aprovechado este fin de semana para visitar Cáceres.

La hispano-tunecina conocida por su interpretación de Fátima en la serie 'El Príncipe' o de Guadalupe en 'El corazón del océano' no ha dudado en acercarse a la capital cacereña para disfrutar de su singular casco histórico.

También ha hecho una parada en 'Atrio' dónde ha disfrutado de los manjares elaborados en este restaurante que cuenta con Tres Estrellas Michelín.

La actriz, Hiba Abouk visita Cáceres

Redes sociales

La actriz, Hiba Abouk visita Cáceres

En su Instagram era muy clara: "Empieza el show. Toño, eres un genio" y ''Descubrí Cáceres, que no puede ser más bonita''. 

Estas eran las expresiones utilizadas por la actriz para definir su experiencia que calificaba ''de 10''.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05 :00H | 11 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking