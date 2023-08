Guardiola apela a buscar otra ubicación para el Buda de Cáceres, si no se pudiese en Arropez

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que si el proyecto del templo budista en Cáceres no puede construirse en el cerro Arropez, por sus limitaciones al tratarse de una zona ZEPA, "se buscará otro emplazamiento".



La jefa del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones después de que el Ayuntamiento de Cáceres haya remitido a la Administración regional la documentación aportada por la Fundación Lumbini Garden (FLG) para comprobar si el proyecto "Gran Buddha" es compatible con los terrenos donde se quiere ubicar el futuro templo budista.



A preguntas de los medios en Mérida, ha señalado que aún no se ha emitido una resolución al respecto y ha recordado que cuando la anterior Corporación municipal de Cáceres, encabezada por el alcalde socialista Luis Salaya, propuso la ubicación del cerro Arropez lo hizo en una zona de especial protección de las aves (ZEPA).



Es una zona protegida donde "tenía la posibilidad de instalarse la estatua pero no el resto del complejo turístico, que sería lo interesante del proyecto para la región", ha manifestado Guardiola.



Según ha indicado, la Junta actuará "de la manera más diligente posible" para dar salida a este proyecto "cuanto antes". "Si no es posible hacerlo en el cerro Arropez, se buscará otro emplazamiento", ha añadido.