Extremadura New Energies asegura que el decreto anulado por el TC no afecta a su proyecto

La empresa Extremadura New Energies (ENE) ha afirmado que la decisión del Tribunal Constitucional de anular el decreto que anula varios artículos del decreto que intenta blindar el aprovechamiento del litio extraído en la comunidad "no afectará de ninguna forma" al proyecto industrial de procesado de litio que tiene previsto desarrollar en Cáceres.



En un comunicado, recuerda que antes de que se aprobase ese decreto ya tenía previsto ubicar en Cáceres la planta de tratamiento de litio que debía producir hidróxido de litio en grado de batería, un compromiso "que se mantiene tras el fallo del Tribunal Constitucional", de forma que el proyecto no se modificará y se mantendrá la planta en Cáceres aunque no sea legalmente obligatorio.



Además, ENE señala que la sentencia del TC afecta únicamente a tres de los artículos de ese decreto, de forma que se mantiene en vigor el artículo 1, por el que “se declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio, existente o potencial, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura”.



También se mantiene la disposición adicional única que establece que “los proyectos de concesiones de explotación de los recursos minerales de litio en Extremadura a los que se refiere el presente decreto-ley, podrán tramitarse como proyectos empresariales de interés autonómico al amparo de la normativa autonómica de aplicación”.



Además, valora el anuncio realizado por el gobierno extremeño, en el que anuncia la próxima modificación de este decreto al tiempo que apuesta por “por impulsar medidas de estímulo que supongan ventajas competitivas para las empresas que quieran procesar los recursos minerales del litio en la región".