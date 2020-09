ENTREVISTA El "Dioce" se prepara para el inicio de curso

Por los micrófonos de COPE Extremadura ha pasado Alejandro Acero, uno de los responsables del Colegio Diocesano “José Luis Cotallo” en Cáceres.

A escasos días de la vuelta a las aulas, aún esperan que Educación le dé el aprobado desde la autoridad educativa al plan de contigencia que tienen listo para garantizar la seguridad a padres y docentes.

“Ayer nos confirmaron quién iba a ser nuestro inspector y a día de hoy todavía no sabemos cómo tenemos con las clases, no sabemos si nos van a mandar profesores. No hemos sido capaces de contactar ni que nadie nos dé una respuesta a ninguna de las preguntas que nos hacen los padres”, ha afrimado Acero, director de FP en el dioce.

Según remarca, el cuerpo directivo ha estado trabajando ya en julio y agosto en esta vuelta a las aulas, es decir lo que pueden hacer desde el colegio está hecho, como el plan de contigencia, sin embargo hay muchas cosas que todavía no les han dado solución por parte de la Consejería.

“A día de hoy, a esta hora nadie ha contactado con nosotros”, recalca.

Pronto, asegura, el colegio mandarán el protocolo de cara al nuevo curso, con las entradas, salidad, horarios, recreos etc... a los padres de los alumnos, pero antes reclaman respuestas para poderselas transmitir a las familias.

Tampoco saben cuántos profesores les van a enviar tras el anuncio de la contratacion de 150 docentes mas para la concertada por los desdobles.

Así, Acero explica que en ninguna instrucción de inicio de curso de la Junta viene que se baje la ratio, “dice que tienes que mantener un metro y medio de distancia, pero no te dicen que tengas que bajar la ratio”

“Si en un grupo de 25 alumnos no puedo mantener el metro y medio, necesito abrir otro aula, entonces ¿me van a mandar un profesor para esa otra aula? Pues aún no sabemos”, subraya.

Lo que está claro es que el centro tiene todo lo que está en su mano listo, ante la incertidumbre de la Junta, con el que el colegio trata de garantizar la vuelta a las aulas de la forma mas segura posible.