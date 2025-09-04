Cenando con Pablo prueba la hamburguesería más sorprendente de Extremadura: “Son platos de alta cocina hechos hamburguesa”

El popular creador de contenido Cenando con Pablo, seguido por miles de usuarios en redes sociales, ha hecho una parada en Cáceres para visitar Emotion, una hamburguesería que está revolucionando la gastronomía extremeña.

“No me han parado de llegar mensajes para que viniera. Se me cae la baba porque está todo muy bueno” Pablo Cabezali Influencer gastronómico

Alta cocina hecha hamburguesa

Emotion no es un local al uso. Su chef, José María, formado en el Basque Culinary Center y con experiencia en restaurantes Estrella Michelin, dedica hasta dos días a elaborar cada hamburguesa. “Un compañero me dijo que, con lo complejas que son, todavía no se ha aprendido todas las recetas”, apuntaba Pablo en su vídeo.

Alfonso Recio Emotion Burger

Entre las propuestas que probó está “The Ribs & Beer” (17,50 euros), con pan de cerveza. “Una línea completamente distinta a lo que he probado”, opinaba, subrayando la ternura de la carne. La “Ahumada”, con carrilleras guisadas y un toque de zumo de naranja, le llevó a sentenciar: “Aquí hay mucho nivel, son platos de alta cocina hechos hamburguesa”.

La “Benedictina” (16,90 euros), con holandesa de mantequilla ahumada y tuétano, fue otra de las grandes sorpresas: “Cuando muerdes sin hacer fuerza ya sabes que estás comiendo algo extraordinario. Y el bacon… que me den la receta porque es el mejor que he probado nunca”.

Entrantes y postres de autor

El recorrido no se limitó a las hamburguesas. El combo de entradas (7 euros) incluye croquetas de cecina y queso de oveja ahumado o de carrillera ibérica con barbacoa de cereza del Jerte. “Sobresalientes, mucho nivel”, reconocía.

Tampoco faltaron los nachos “extrecoreanos”, una fusión entre Extremadura y Corea con boloñesa de pimentón de la Vera y guiños asiáticos, o un pollo macerado durante tres días acompañado de salsas caseras, entre ellas una sorprendente mayonesa de tuétano.

En los postres, la tarta de queso (12 euros, para dos personas) pasó de parecer “cara” a ser “brutal”: “Si vienes y no te gusta, te hago un bizum”. También destacó el coulant de chocolate blanco y miso, al que definió como “talento en estado puro”.

La parada de Cenando con Pablo confirma lo que muchos repetían en redes: que en Cáceres hay una hamburguesería capaz de emocionar hasta al paladar más exigente. “Pásate, que te vas a emotionar”.