Cáceres será 'Ciudad Europea del Deporte' en 2026
Cáceres - Publicado el
1 min lectura
Cáceres será Ciudad Europea del Deporte en 2026.
Así lo han anunciado desde el Ayuntamiento de al capital cacereña.
Lo hacen, tras haber recibido la comunicación oficial por parte del comité evaluador, la Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES Europe).
ACES destaca la promoción que realiza la ciudad del deporte desde la base, la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación. También han puesto en valor las instalaciones deportivas, los programas deportivos que se aplican, las actividades que se programan en este ámbito y la implicación ciudadana en todas ellas.
