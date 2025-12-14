Cáceres despedirá el año corriendo: la San Silvestre espera a 5.000 participantes

La carrera más popular de Cáceres, la San Silvestre, espera reunir a unos 5.000 corredores en las calles de la ciudad el próximo 31 de diciembre. Esta será la vigésimo octava edición de una actividad que se ha convertido en una cita ineludible para despedir el año en la capital cacereña.

Un recorrido de 2,8 kilómetros por la ciudad

La prueba saldrá a las 18:00 horas desde el entorno de la Plaza Mayor y la Gran Vía. El circuito, de 2,8 kilómetros, recorrerá las calles San Pedro y San Antón para subir por la avenida de España, girar en la Fuente Luminosa y continuar por Plaza de América, la avenida de Alemania y la avenida Antonio Hurtado, para finalizar en la avenida de España, junto a la sede de Cajalmendralejo.

Una vez finalizada la carrera, el Quiosco de la Música será el escenario del tradicional sorteo de regalos, que incluyen viajes, bicicletas y electrodomésticos. Los dorsales para participar se podrán adquirir hasta el mismo día 31 de diciembre a las 13:00 horas en varias tiendas de deportes y en la sede de la entidad bancaria patrocinadora.

Una cita clave de la Navidad cacereña

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha participado esta semana en la presentación de la carrera junto al líder vecinal Raimundo Medina, organizador del evento desde sus inicios. Mateos ha animado a todos los cacereños a participar, ya sea corriendo o animando a los miles de deportistas a lo largo del recorrido.

La San Silvestre es una de esas citas que no pueden fallar" Rafa Mateos Alcalde de Cáceres

El alcalde ha recordado que, con el encendido navideño, arrancó la programación festiva y que, con este acto, "pisamos el acelerador para afrontar todo lo que nos espera en los próximos días". Según Mateos, "Cáceres se llena de ilusión y de magia gracias a las distintas propuestas que desde el Ayuntamiento y desde otras instituciones y entidades se han preparado, y la San Silvestre es una de esas citas que no pueden fallar".

Para el regidor, la imagen de la Plaza Mayor y las calles del recorrido "llenas de miles y miles de cacereños que quieren despedir el año haciendo deporte" es "emocionante", ya que la prueba llena la ciudad de color y de familias.

Finalmente, Mateos ha agradecido a la organización "el esfuerzo que hace" y a todos los servicios que colaboran, como la Policía Local, que "se vuelca con la coordinación del evento", los servicios de limpieza, "que dejan todo impecable después", y a los participantes que hacen posible "que sea una vez más una noche impresionante".