Cáceres
Cáceres

Cáceres da un paso de gigante y entra en la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031

La ciudad extremeña es una de las cuatro candidatas preseleccionadas por el Ministerio de Cultura y tiene ahora nueve meses para perfeccionar su aclamado proyecto

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, anuncia que la ciudad continúa en la carrera por la capitalidad cultural europea de 2031.
Miriam RodríguezEuropa Press

Cáceres - Publicado el - Actualizado

2 min lectura0:17 min escucha

La ciudad de Cáceres continúa su carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Este viernes, el Ministerio de Cultura ha anunciado que la localidad extremeña es una de las cuatro que han superado la primera fase de selección, junto a Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo

La candidatura de Cáceres ha sido defendida esta semana en Madrid ante un comité de expertos de la Unión Europea. El proyecto, titulado ’La cultura es el camino’, se fundamenta en el concepto de la ’Transcultura’. Según la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, el jurado disfrutó con una presentación que transmite "el poder de la cultura como motor de cambio y desarrollo".

Un proyecto basado en la 'Transcultura'

Las reacciones institucionales no se han hecho esperar. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido el trabajo del equipo y ha recordado las fortalezas de la ciudad, como su ubicación a medio camino entre Madrid y Lisboa. Mateos ha tendido la mano a las ciudades descartadas para sumarse al proyecto y ha afirmado que "Cáceres no es más que nadie pero tampoco menos".

Unidad institucional como clave del éxito

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha destacado el "trabajo serio y sereno" y el apoyo de instituciones de distinto signo político. "Cáceres puede estar entre las mejores y aspira a ser la mejor", ha asegurado. Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha celebrado la unión institucional: "Cuando nos unimos conseguimos lo que sea".

La coordinadora del consorcio, Iris Jugo, ha atribuido el éxito a la "honestidad" y el "bien común" con el que se ha trabajado. El comité de expertos ha valorado aspectos como la contribución a una estrategia a largo plazo, el contenido cultural, la proyección europea y la capacidad de gestión del proyecto cacereño.

Nueve meses para la decisión final

Las ciudades seleccionadas disponen ahora de nueve meses para seguir perfilando sus candidaturas. En aproximadamente un mes, el comité de expertos enviará un informe con las fortalezas y debilidades del proyecto para guiar esta última fase. La decisión definitiva sobre qué ciudad española ostentará el título de Capital Europea de la Cultura 2031 se conocerá en diciembre.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

