Cáceres consigue 12,5 millones de euros de fondos europeos para proyectos estratégicos

El complejo deportivo con piscina climatizada en Casa Plata fue una de las promesas electorales de Rafa Mateos

Cáceres se beneficiará de una inversión de 12.511.534 euros procedentes del Gobierno de España, dentro de la nueva convocatoria de los planes Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL), que se destinarán a fortalecer proyectos estratégicos como un complejo deportivo en Nuevo Cáceres, la Ribera del Marco y la reforma de la avenida Virgen de la Montaña.

Esta cifra supone el 85 por ciento del importe solicitado por el Ayuntamiento de Cáceres, “el máximo al que se podía aspirar”, según ha expresado el portavoz municipal, Ángel Orgaz, en la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno.

El consistorio tendrá que cofinanciar el 25 por ciento de esa inversión: 3,1 millones de euros.

“El equipo de Gobierno tendrá que decidir cómo se distribuye esa cantidad”, ha aclarado Orgaz, al tiempo que ha recordado que se acudió a esta convocatoria con el plan denominado "Cáceres, la ciudad que queremos’"

Entre las actuaciones planteadas en el documento se encuentran: la revitalización de la avenida de España (Cánovas) y entorno; la reforma de la avenida de la Montaña, de la plaza Marrón y Camino Llano; así como proyectos incluidos en el programa electoral popular como la piscina climatizada en Nuevo Cáceres-Casa Plata y el Plan Director de la Ribera del Marco.

También se incluye la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler social en Aldea Moret y la apertura de la Oficina del Ciudadano en la barriada.

“Grandes proyectos en los que ya veníamos trabajando”, ha dicho Orgaz, quien se ha referido a la reforma de Virgen de la Montaña, de la que “se están resolviendo las alegaciones para empezar con la ejecución”.

“Estos fondos alivian la carga municipal”, ha asegurado el portavoz del Equipo de Gobierno local.

Ha avanzado que se presentará en breve el proyecto redactado para la plaza Marrón y Camino Llano; y que la piscina climatizada de Nuevo Cáceres está en fase de redacción de los pliegos técnicos y administrativos.

"Como no teníamos tiempo que perder, ya iniciamos los grandes proyectos de legislatura con fondos propios del Ayuntamiento”, ha dicho Orgaz, para quien, a partir de ahora, “podremos financiar esas grandes obras con fondos europeos y afrontar con fondos propios otras inversiones para seguir impulsando la senda transformadora de la ciudad”.

A su juicio, el Plan Director de la Ribera del Marco ha sido uno de los grandes objetivos cuando se acudió a la convocatoria de los EDIL.

En este sentido, ha asegurado que el “deseo" de recuperar la Ribera del Marco "creando corredores verdes, mejorando las infraestructuras naturales de la ciudad y convertirla en un gran espacio de recreo para el disfrute de los ciudadanos" está "más cerca de cumplirse".