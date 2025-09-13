COPE
Podcasts
Cáceres
Cáceres

Cáceres celebra su 'Noche del Patrimonio'

Será este sábado, 13 de septiembre; y se abrirá con un repique de campanas en la Ciudad Monumental

Plaza Mayor de Cáceres
00:00
Descargar
Ayuntamiento de Cáceres


Ángela Monreal

Cáceres - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Cáceres celebra este sábado, 13 de septiembre, la Noche del Patrimonio, desde las 20 horas y hasta la medianoche. Esta edición la abrirá un repique de campanas de los templos de la Ciudad Monumental y lo cerrará un concierto de Diana Navarro. En evento contará con 40 actividades es su programación.

Además, esta edición suma nuevos espacios que abrirán sus puertas al público. En total, serán 34. A los palacios, conventos, iglesias y museos que participaron el año pasado, se unen en esta edición el Palacio de Godoy (Hotel Hilton), recién abierto; el Palacio de los Marqueses de Monroy (sede de la Cámara de Comercio); y la Iglesia de Santo Domingo.

Serán en total 29 edificios los que abrirán al público en general y en otros 5 habrá visitas guiadas. Toda la información en https://lanochedelpatrimonio.com/la-noche-del-patrimonio-en-caceres/

 

Escucha en directo

En Directo COPE CÁCERES

COPE CÁCERES

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

09:00 H | 13 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking