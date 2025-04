El Badajoz tiene nuevo entrenador

El Club Deportivo Badajoz y David González Sanz han llegado a un acuerdo para que el técnico navarro se convierta en el nuevo primer entrenador del CDB. González acepta el reto de dirigir al conjunto en esta nueva etapa, aportando su amplia experiencia en los banquillos nacionales e internacionales.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

En España, dirigió la pasada temporada al Club Deportivo Tudelano perteneciente al Grupo II de la Segunda RFEF, llevándolo al séptimo puesto y clasificando para la Copa del Rey.

A nivel internacional, David González cuenta con experiencia tanto en la primera división de Bolivia como en el cargo de Seleccionador Nacional absoluto de la República Dominicana, participando en la Concacaf Nations League y clasificando para la fase final preolímpica de Tokio 2020.

ÚLTIMO ENTRENADOR

Luis Oliver dejó l banquillo del Badajoz tras el último empate a uno del Badajoz ante Puebla de la Calzada en el Nuevo Vivero, Luis Oliver ha decidido dar un paso al costado y abandonar el cargo de técnico.

"Ya lo he hablado con ellos. Me he despedido de los chavales y me pondré a buscar a alguien a partir de esta tarde. Cuando haces todo lo que puedes y aun así no te da es imposible. Con solo mirarles las caras te das cuenta de que tenemos menos alma que una piedra", declaró Luis Oliver, al ser preguntado en rueda de prensa.