La Audiencia de Cáceres absuelve al exjefe de la Policía Local por la filtración de un examen

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto al exjefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, y al preparador de una academia de oposiciones al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar un delito de revelación de secretos en la supuesta filtración de un examen de acceso en 2021.

Una acusación basada en sospechas

Las defensas de ambos acusados han mostrado su satisfacción. Emilio Cortés, abogado de Cacho, ha valorado que la sentencia “es muy generosa a la hora de poner de manifiesto que la construcción acusatoria se ha basado únicamente en sospechas y en prospecciones”. Por su parte, Manuel Beato, letrado del profesor, ha destacado que el tribunal “haya hecho su trabajo y haya destacado que estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso”.

Estábamos ante meras sospechas y suposiciones en este caso" Emilio Cortés Abogado de Benedicto Cacho

Un proceso sin reclamaciones

Un punto clave del caso es que la prueba, celebrada en septiembre de 2022 para cubrir ocho plazas de agente, nunca fue impugnada. Cortés ha señalado que “no ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes”, mientras que para Beato “resulta sorprendente que no haya acusación particular”, ya que todos los aspirantes aceptaron las correcciones.

No ha habido ninguna reclamación administrativa por parte de ninguno de los concursantes" Manuel Beato Abogado del preparador de la academia

El desarrollo del juicio

La Fiscalía Provincial había solicitado penas de dos años y seis meses de prisión para Cacho y cinco años para el preparador, al considerar que se había vulnerado la “igualdad y transparencia del proceso selectivo”. Durante las sesiones declararon opositores, miembros del tribunal y el actual jefe de la Policía Local, Marcos Urbano, quien detalló los protocolos de la oposición.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).