Condenado en Huelva a un año de cárcel por agredir a su pareja embarazada

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a un año de cárcel como autor de un delito de maltrato, concurriendo la agravante de reincidencia --constan varias sentencias condenatorias por lesiones contra otras parejas--, por agredir a su pareja, que en esos momentos estaba embarazada, delante de su hija y de la hermana de la mujer, a la que llegó a arrojar un calefactor.

Además, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, también se condena al agresor a portar armas durante tres años y a aproximarse a menos de 500 metros a la víctima o comunicarse con ella durante un periodo también de tres años.

Indica la sentencia como hechos probados que el condenado mantenía una relación sentimental con la víctima, con la que convivía y tenía una hija en común y que ésta, en el momento de los hechos, estaba embarazada nuevamente. Señala que un día de enero de 2024 el acusado llegó a la localidad donde tenían fijada su residencia cuando encontró a su pareja en compañía de familiares de ésta en un parque, lo que "molestó al acusado por entender que hacía frío para los pequeños".

Prosigue apuntando que el acusado se fue para el domicilio familiar en Huelva y que, al poco tiempo, llegó la pareja con sus familiares. Estos, "al percatarse de que el hombre estaba molesto decidieron irse a la cama y la mujer entró en la habitación para recoger un cargador de teléfono móvil y se equivocó cogiendo el del acusado", lo que "enfadó al condenado, quien comenzó a insultar a la víctima" y, "con ánimo de atentar contra su integridad física, comenzó a golpearla estando presente la niña menor".

En este contexto, ante el ruido, una prima de la víctima "corrió a la habitación" y vio como el acusado "golpeaba su prima en la cara y en los brazos", propinándole también "golpes y tirones de pelo". Ante ello, la testigo pidió que cesara y se interpuso entre la pareja "sin conseguir que parara la agresión hasta que intervino un hermano de la testigo, que también se encontraba en la casa".

Así las cosas, relata la sentencia que "en uno de esos intentos de agresión le arrojó un pequeño calefactor" que no llegó a en ella y que, una vez que la prima de la víctima pudo meter a la denunciante y a la niña pequeña en otra habitación dieron aviso a la Guardia Civil que se personó en la vivienda.

El acusado cuenta con antecedentes penales ya que fue condenado por delito de lesiones a la pena de dos años de prisión pendiente de cumplimiento por el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Huelva y a un 22 días de trabajo en beneficio a la comunidad por un delito de lesiones sobre la mujer, respecto a su anterior pareja, y que ya constan "extinguidas".

Además, fue condenado y por otro delito de lesiones sobre la mujer a penas de 11 meses de prisión y dos años de prohibición de aproximación y comunicación respecto a su primera pareja. Delito que no consta como extinguido.