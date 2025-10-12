Juanma Moreno reivindica la "España serena que se entiende" en el día de la Fiesta Nacional

Madrid celebra este 12 de octubre el Día de la Fiesta Nacional con su tradicional desfile de las Fuerzas Armadas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reinvidicado este domingo, día de la Fiesta Nacional, "la España serena que se entiende".

Antes de asistir a los actos en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional, Moreno ha publicado un mensaje en la red social X en el que dice: "Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos".

"Las mejores cosas las hemos logrado juntos", señala Moreno, para quien el 12 de octubre se celebra "todo lo que nos une como españoles".

El mensaje de Moreno en X se acompaña de un vídeo en el que reivindica hitos como el descubrimiento de América o la primera circunnavegación de la Tierra, además de la expansión de la cultura de "un gran país compartiendo lo que somos", ha dicho.