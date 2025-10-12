Juanma Moreno reivindica la "España serena que se entiende" en el día de la Fiesta Nacional
"Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos"
Andalucía - Publicado el
1 min lectura
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reinvidicado este domingo, día de la Fiesta Nacional, "la España serena que se entiende".
Antes de asistir a los actos en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional, Moreno ha publicado un mensaje en la red social X en el que dice: "Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos".
"Las mejores cosas las hemos logrado juntos", señala Moreno, para quien el 12 de octubre se celebra "todo lo que nos une como españoles".
El mensaje de Moreno en X se acompaña de un vídeo en el que reivindica hitos como el descubrimiento de América o la primera circunnavegación de la Tierra, además de la expansión de la cultura de "un gran país compartiendo lo que somos", ha dicho.
Expósito, sobre el Nobel de la Paz de María Corina Machado: "Es un premio para millones de venezolanos destrozados por la bestialidad del régimen"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h