Hablamos con el entrenador que tiene un idilio especial con la Copa del Rey en Cáceres, Julio Cobos. Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en la imagen de Julio Cobos.

- ¿Cómo explicas ese idilio que tienes con la Copa del Rey?

"La verdad es que he tenido bastante suerte el poder enfrentarme a bastantes equipos de Primera división. Al final, el objetivo cuando comienza una competición como en la Copa del Rey de cualquier equipo de menor categoría es poder enfrentarte a esos equipos de Primera división. Siempre a los equipos de menor categoría nos gusta jugar contra los jugadores que vemos en la televisión. La verdad que son partidos diferentes, donde siempre sabes que uno se va a quedar en el camino y se afrontan de forma muy diferente. Son partidos muy bonitos. A mí personalmente siempre lo he dicho que me parece una competición muy bonita. Ya me parecía antes, pero ahora con el formato nuevo y jugando en el campo del equipo de menor categoría, creo que se corta mucho más la distancia y las disfrutamos mucho.

- Hace dos años eliminaste al Girona y te viste las caras después con el Real Madrid que solo ganó por un gol de diferencia. ¿Crees que se puede volver a conseguir la gesta de eliminar a un primera?

"Sí, está claro que lo normal en este en este tipo de partidos cuando juegas contra un equipo de Primera, lo normal es que que gane el equipo de superior categoría porque las diferencias son muy grandes, ¿no? Y cualquier jugador que no sea un habitual en las alineaciones de un equipo de Primera tiene una calidad tremenda. Aún así, el Cacereño no va a tirar la Copa del Rey".

-¿Qué rival quieres?

"Yo estoy contento ya con pasar la eliminatoria y que nos toque cualquier equipo. Cualquier equipo de Primera división para nosotros ya es una alegría. Sí que es cierto que dentro de los equipos que que te pueden tocar, a todos nos gustaría que Atlético Madrid. Yo creo que la gran mayoría por lo que trasciende, por el equipo que es, y y a mí personalmente, hombre, porque yo considero que tiene una gran plantilla, un grandísimo entrenador y a todos nos gustaría, pero que toque el que toque vamos a estar contentos".

-El objetivo con el Atlético de Madrid, o con el equipo que toque, ¿es pasar de ronda o es hacer caja con un grande?

"Evidentemente, lo segundo va unido a lo primero. Yo cada vez que juego un partido lo que quiero es ganar y está claro que nosotros no vamos a no vamos a tirar la Copa. Este tipo de partidos ahora mismo en Extremadura se pueden ver en Cáceres y en la Copa del Rey. Si queremos ver partidos de equipos de Primera división tiene que ser de esta manera. Y afortunadamente pues nosotros en los últimos años hemos traído a muchos equipos de Primera y vienen a competir, no vienen a jugar un partido amistoso".

- Ya has conseguido eliminar a un Primera división en segunda ronda, al Girona, por lo que si consiguieras ahora eliminar al rival que conoceréis en el sorteo sería igualarlo, ¿qué objetivo te marcas tú como un nuevo sueño en Copa del Rey?¿Meterte a lo mejor en los octavos de final o qué objetivo te marcas?

"No, no, miramos objetivo a largo plazo. Yo soy de mirar muy en el fútbol presente inmediato, y primero vamos a ver quién nos toca y una vez que nos toque, bueno, tenemos todavía partido de liga, nosotros estamos muy muy centrados en el tema de Liga, pero una vez que llegue el partido de Copa, pues sí, pero intentar prepararlo y competirlo, disfrutarlo y si es posible ganarlo. Porque nosotros no vamos a regalar nada, eso no cabe duda. Y si es posible pasar, no cabe duda. Pero no nos planteamos queremos llegar hasta aquí. Sabemos que si ganamos el partido, pues pasas otra eliminatoria y eso sería pues increíble para para los jugadores e impresionante para para la afición".