La niebla cancela dos vuelos en el aeropuerto de Badajoz

La densa niebla con la que ha amanecido la ciudad de Badajoz este jueves ha provocado alteraciones en el tráfico aéreo. El vuelo procedente de Madrid que debía aterrizar a primera hora de la mañana ha sido desviado al aeropuerto de Sevilla debido a la escasa visibilidad.

Como consecuencia, el avión que tenía programada su salida hacia Madrid a las 9:20 horas ha sido cancelado. Según las previsiones meteorológicas que se manejaban a primera hora, se esperaba que la niebla se disipara en unas dos horas, tras un intento de aterrizaje fallido sobre las 9:00 horas.

Previsión para la tarde

Según ha podido saber COPE, por el momento, se mantiene la operativa de vuelos de la tarde, incluyendo la conexión con Barcelona, aunque todo dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Un problema recurrente

Las cancelaciones por niebla son un problema habitual en el aeropuerto de Badajoz y una queja constante. La instalación de un sistema antiniebla avanzado evitaría gran parte de estas incidencias que afectan a los usuarios y que son el motivo de cancelación de la mayoría de los vuelos.