Estos son los festivos locales de Mérida en 2026

La ciudad de Mérida ya tiene aprobados sus dos días festivos locales para 2026 por parte de la Junta de Gobierno Local. Hay que recordar que, cada ayuntamiento, sólo tiene potestad para elegir dos días como festivos en la localidad.

Entre ellos, se encuentra el 21 de mayo, jueves, por Emerita Lvdica, fiesta de Interés Turístico Regional. Se de la mayor fiesta de recreación de España para la que desde el ayuntamiento hemos destinado todos los recursos para potenciarla. El pasado año, con motivo de su XV edición, su alta participación y el papel de las asociaciones recreacionistas permitieron que la ciudad celebre una fiesta única y con gran rigor histórico.

En las tres últimas ediciones, en las que la fiesta ha contado con un día festivo, ha aumentado notoriamente la participación de la ciudadanía en los eventos programados, así como la mejor distribución de las actividades.

En cuanto al otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la Patrona de la Ciudad, Santa Eulalia, el 10 de diciembre. Una festividad que es fija en el calendario festivo de la ciudad y por la que el gobierno local continúa apostando, como no podía ser de otra manera.

De esta forma, se continúa con la política y el compromiso del Gobierno local, apostando por festivos que redunden en la economía de la ciudad, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero sin olvidar, por supuesto, las tradiciones, como es el caso de Santa Eulalia.