Pablo Alborán vuelve a participar en Stone & Music Festival, ahora con su nuevo trabajo Vértigo

El concierto tendrá lugar el 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida

Las entradas se ponen a la venta mañana jueves, 13 de mayo, a las 10.00 horas

Se podrán adquirir tanto en taquilla virtual -www.progeventsentradas.com o www. stoneandmusicfestival.com – como en taquilla física, abierta al público desde ayer martes

Raphael- 27 de agosto- Teatro Romano de Mérida

PABLO ALBORAN- 29 de agosto- Teatro Romano de Mérida

Amaral - 3 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

Love of Lesbian- 4 de septiembre – Teatro Romano de Mérida

Estopa - 8 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

Vanesa Martín- 10 de septiembre. Teatro Romano de Mérida

Andrea Bocelli – 18 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

José Luis Perales – 19 y 20 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

God Save The Queen - 24 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

Roger Hogdson - 25 de septiembre - Teatro Romano de Mérida

Tres años después de su última cita con el público emeritense, Pablo Alborán volverá a participar en el Stone&Music Festival. El malagueño actuará en la sexta edición del festival musical de Mérida, el domingo 29 de agosto, en una de las primeras citas confirmadas del Tour Vértigo 2021.

El concierto que Alborán está preparando para su cita extremeña contendrá media docena de canciones del álbum Vértigo, publicado en 2020 y con el que consiguió un disco de oro en apenas tres semanas. Así, canciones como Corazón descalzo, Si hubieras querido, La fiesta o Hablemos de amor, se irán alternando con clásicos del cancionero del cantante, como Saturno, La llave, Prometo, Solamente tú o Vívela, con espacio para la emoción y la pasión, para lo extrovertido y para lo íntimo.

EN TAQUILLA FÍSICA Y DE MANERA VIRTUAL

Las entradas para este concierto se pondrán a la venta mañana jueves, 13 de mayo a las 10 de la mañana y de manera simultánea tanto en taquilla virtual como en la física, que se encuentra abierta desde ayer martes en horario de 10 a 14 de lunes a sábado y de 18 a 21 por la tarde de lunes a viernes.

Respecto de la compra digital ésta se puede hacer por los portales www. www.progeventsentradas.com o bien la propia del festival www.stoneandmusicfestival.com. En este sentido, la dirección de Stone & Music Festival recuerda la importancia de efectuar la compra de entradas a través de canales autorizados.

TOUR VÉRTIGO 2021

El Tour Vértigo 2021 comenzará el próximo 29 de mayo con un concierto en streaming programado especialmente para Latinoamérica el próximo 29 de mayo. Esta actuación ha sido ideada por Pablo con especial ilusión hacia sus seguidores americanos. Podrá ser visto en México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Costa Rica. Seguirá un segundo concierto el 5 de junio en streaming para Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Paraguay. Quedará estrenado así el nuevo show del malagueño.

Tras estas dos primeras tomas de contacto con su público, Pablo Alborán y su equipo se concentrarán en la puesta en marcha de la caravana que habrá de llevarles por los principales festivales de verano en España, entre ellos el Stone&Music Festival.

Llegado el otoño a España, el ‘Tour Vértigo 2021’ retomará la carretera con visitas previstas a las principales ciudades del país. Las fechas están aún por confirmar pero el sentimiento general se antoja contagioso: El propio Pablo lo ha comentado en más de una ocasión: “Tras el confinamiento del pasado año sentí una nostalgia brutal y a la vez una sensación enorme de esperanza. En la preparación de la gira he hallado toda la motivación. Ahora es uno de los momentos que más deseo afrontar y quiero disfrutar”. Y añade: “el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo es que no estas vivo”.

Pablo Alborán y su Tour Vértigo 2021(29 de agosto) se suman a un cartel que está conformado por Raphael (27 de agosto), Amaral (3 de septiembre), Love of Lesbian (4 de septiembre) Estopa (8 de septiembre), Vanesa Martín (10 de septiembre), Andrea Bocelli (día 18), José Luis Perales (19 y 20 de septiembre), God Save The Queen (24 de septiembre) y Roger Hogson (25 de septiembre).