Osuna acusa al Gobierno de la Junta de Extremadura de “zángano”

Mérida - Publicado el 21 may 2025, 11:31

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha cargado duramente contra el Gobierno de la Junta de Extremadura, presidido por María Guardiola, al que ha calificado como “un gobierno zángano que no trabaja”. Las declaraciones se han producido durante una intervención en la que Osuna ha exigido mayor implicación de la Junta en materias de su competencia, especialmente en lo que respecta a la atención a la dependencia.

Osuna ha vuelto a denunciar que el reciente Plan Respiro pretende derivar responsabilidades propias de la Junta a los ayuntamientos, obligándolos a asumir tanto la gestión como los costes. “Si siguen delegando competencias a los ayuntamientos para no trabajar, para no venir los fines de semana... Es un gobierno que no trabaja”, afirmó el alcalde.

Además, criticó duramente a la presidenta extremeña, María Guardiola, por no residir en la vivienda oficial en Mérida y por lo que considera una baja presencia institucional en la capital autonómica: “Llega los martes y se va los jueves. No vive en la residencia oficial de la presidenta, como debería ser su obligación”.

El regidor socialista insistió en que el Ejecutivo autonómico se limita a culpar a terceros —ayuntamientos o Gobierno de España— y no asume su responsabilidad en la gestión regional. “Trasladan las competencias a terceros y eluden su deber. La presidenta es la primera en dar ejemplo de desinterés”, sentenció.