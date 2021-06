Naharro (PP) se compromete a generar "la ilusión y el trabajo" necesarios para volver a ganar las Elecciones

El alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, se compromete a liderar el PP provincial de Badajoz con "ilusión y trabajo", así como contar para ello "con todos", con el objetivo de "ganar elecciones" para contribuir "transformar" la provincia y la comunidad.

Así, como candidato único al Congreso Provincial del PP de Badajoz, plantea una candidatura "de la unidad, de la experiencia y la renovación, la de la rebeldía y la tranquilidad", a través de la "política de mesa-camilla" basada en "traer a alguien que vive en su zona de confort para pelear con un proyecto con la seguridad de que no vamos a fallar".

"No me sobra nadie, todos me hacéis falta", ha espetado Naharro, quien ha defendido que el eslogan de su proyecto será "unir para ganar, ganar para gobernar, gobernar para transformar" una tierra "arrasada" por casi 40 años de gobiernos socialistas en "una tierra de oportunidades".

Con ello, con un "espíritu aventurero" y con "ilusión" de "transformar" la provincia y la comunidad, quiere liderar el PP provincial de Badajoz "convencido, ilusionado y motivado por estar en el mejor equipo y en el mejor momento", y pensando que "unidos siempre seremos más fuertes".

APOYO DEL PARTIDO

De este modo, en el acto de presentación de su candidatura en Mérida, y acompañado por el presidente regional del PP, José Antonio Monago, el candidato único a liderar el PP provincial de Badajoz ha defendido que su partido es "imparable" si se hacen "cosas juntos", y ha reconocido que su "obsesión" los próximos cuatro años es que los afiliados sientan que tienen "un partido detrás que les apoya".

"Esa va a ser mi obsesión los próximos cuatro años: quiero que los afiliados sientan que tienen un partido detrás que les apoya y les escucha, que tienen un presidente que les entiende y que sabe lo que es sentirse sólo en un pueblo lejos de todo... Quiero que sepan que vamos a estar ahí, que si alguien ofende a uno de los nuestros nos ofende a todos", ha dicho.

Así, ha incidido en que él cree en la "política de cercanía", porque "aquí ganamos y aprendemos todos si lo hacemos juntos"; y ha incidido en que él se presenta al PP provincial para "ganar elecciones", para que los presidentes de España y Extremadura sean del PP, y porque "necesitamos ganar en la provincia de Badajoz, volver a conquistar a los pacenses, acercarnos a ellos, no a reñirles porque un día se fueron, sino a escucharles y entender por qué se fueron y ofrecerles un proyecto atractivo para re-ilusionarles".

"En este partido cabemos todos, de muchas sensibilidades, con ideas diferentes, pero con un mismo amor a Extremadura, a Badajoz y a todos nuestros pueblos", ha incidido Manuel Naharro, quien ha añadido que se presenta a liderar el PP provincial de Badajoz "para renovar la ilusión y la fuerza del partido, orgulloso del pasado e ilusionado con el futuro, ligero de equipaje y con la mochila vacía". "Y quiero ser el presidente de todos los afiliados y todos los cargos de este partido. Para esto cuento con todos", espetado.

"Soy parte del mejor partido de la provincia de Badajoz, del más fuerte, de un partido que en cada uno de los 193 pueblos, entidades locales y pedanías tiene alguien con quien tomarte un café y que lleva la bandera del partido", ha destacado.

Así, ha resaltado que "el sello del PP es el sello del trabajo, la ilusión, la cercanía, el talento la entrega" y que "siendo parte de esta gran familia fue fácil" tomar la decisión de presentarse, con "trabajo sin exposiciones, sin armar ruido" y recogiendo los "pensamientos y sensibilidades" en un "camino emocionante" que descubrió que el PP tiene "cientos de compañeros valiosos, embajadores de sus pueblos".

Finalmente, ha defendido también que "la política municipal es un carácter luchador", y ha indicado que se presentará al Congreso Provincial del PP de Badajoz "para que el afiliado se vuelva a sentir importante", porque quiere ser "el presidente de las bases" y que "llevan con orgullo la bandera del PP y la agitan en libertad y con libertad".

"Me presento como dijo Donoso Cortés no para estar juntos sino para hacer cosas juntos", ha espetado.

MONAGO DESTACA SU CARÁCTER "INTEGRADOR"

Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, el "carácter integrador" y que "apuesta por la suma" de Manuel Naharro dentro del "mejor partido que hay en la provincia de Badajoz y en la región".

Ha agradecido así a Naharro haber "dado el paso" para liderar el PP en la provincia de Badajoz, y que "es un paso trascendente, cargo de responsabilidad para con todos y cada uno de los pueblos y los afiliados que hay en la provincia".

"Es una responsabilidad que sin duda exige un sacrificio. Eres un buen alcalde, te quieren tus vecinos, y ahora se trata de extender tu buen hacer a toda la provincia", ha añadido Monago, quien ha incidido en que en todo caso la posibilidad de "poder conocer a la militancia da muchas satisfacciones".

Según ha dicho, Naharro tiene además la "tarea importante" de "mejorar todo lo que sea mejorable" y "ganar todas las elecciones que sean posible"; y toda la organización del PP provincial de Badajoz "tiene que estar al servicio de esos objetivos", teniendo en cuenta que los cargos son "instrumentos"; y ha pedido a los compañeros del PP que le echen "una mano" a Manuel Nahorro para desarrollar su política en la provincia más grande de España en extensión.

"Manolo tiene que tener a mucha gente que le rodee, a muchos equipos, mucha gente haciendo sectorial, muchas gente batiéndose en todos los rincones de las calles de los pueblos y de las ciudades", ha espetado.

En este sentido, Monago le ha deseado "toda suerte de ventura" y ha indicado que le tiene a su "disposición" para "ayudarle" en lo que precise, dentro de un "proyecto ilusionante" como el que encarna Naharro con los "valores del PP".

Monago también ha recordado a Francisco Javier Fragoso, que hasta ahora ha ostentado la presidencia del PP provincial pacense, y a quien "hay que estar siempre agradecido".