Mérida será sede del Campeonato de España de Atletismo en Ruta 2026

Mérida ha sido designada como sede del Campeonato de España de Atletismo en Ruta 2026, que incluye las pruebas de Medio Maratón, Milla en Ruta y de 5 km, tras la propuesta presentada por la Asociación de Atletas Populares de Mérida, que contó con el apoyo inmediato del consistorio emeritense.

Estas pruebas de atletismo se llevarán a cabo en la ciudad del 11 al 12 de abril del próximo año y son fruto del éxito derivado de la Media Maratón Mérida Patrimonio de la Humanidad que este año ha cumplido su XIX edición.

Extremadura es deporte.