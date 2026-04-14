Mérida reconoce el alma de su Semana Santa con la entrega de los Premios Cofrades 2026

El Teatro María Luisa acoge este jueves, a las 20:30 horas, la Gala de los Premios Cofrades 2026, una cita ya plenamente consolidada en el calendario cultural y social de Mérida. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Mérida y la Cadena COPE, reconocerá la trayectoria, el compromiso y la dedicación de personas y entidades que contribuyen de forma decisiva al desarrollo y proyección de la Semana Santa emeritense.

La gala tiene además un marcado carácter emotivo al convertirse en el broche final de la Semana Santa 2026. Durante la entrega de premios, se ofrecerá un cuidado recorrido audiovisual que permitirá revivir algunos de los momentos más intensos de las procesiones, con material de la Junta de Cofradías y de reporteros gráficos del Ayuntamiento.

Estos premios nacieron con el objetivo de visibilizar y reconocer la labor de quienes hacen posible que la Semana Santa de Mérida continúe creciendo en calidad, participación y proyección exterior. La celebración cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que avala su singularidad y riqueza patrimonial.

Reconocimientos de la edición 2026

Entre los galardonados de esta edición se encuentra Fuensanta Blanco, de quien se ha destacado su entrega, humildad y pasión. "Hay personas que no necesitan escenario para brillar porque llevan la luz dentro", se ha subrayado sobre su labor, que representa a quienes construyen la Semana Santa desde el trabajo silencioso y dejan una huella profunda.

También han sido premiados Norberto García-Camarero Hernández y María Dolores Díaz Moreno, conocidos como Berto y Mariló. Ambos encarnan la tradición, la fe y el compromiso compartido, siendo herederos de una profunda devoción al Santísimo Cristo de los Remedios y un ejemplo de entrega sincera.

La gala también reconoce a José María Álvarez Martínez (Chema), una figura clave en la historia reciente del mundo cofrade de la ciudad. Como primer presidente de la Junta de Cofradías, contribuyó a reorganizar y fortalecer la institución y entre sus logros se cuenta la recuperación del Santísimo Cristo de la O.

Finalmente, se premia a la Escuela Cofrade “Pablo Barroso Sánchez”, de la Cofradía Infantil, por su labor para sembrar futuro y garantizar el relevo generacional. La iniciativa transmite el espíritu cofrade a más de un centenar de niños y niñas, culminando con una tradicional "miniprocesión" en el entorno de la Concatedral.