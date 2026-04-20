La encrucijada del campo español: los jóvenes denuncian una situación "totalmente insostenible"

La juventud rural de UPA se ha reunido en Parla (Madrid) para analizar el futuro del campo en su tercer encuentro de jóvenes. Ventura González, secretario general de UPA Joven Castilla y León, ha sido uno de los más de 140 asistentes que han participado en esta jornada celebrada en las instalaciones de investigación de John Deere.

Durante el encuentro se han abordado temas como la digitalización y las nuevas tecnologías, pero el foco principal han sido los problemas que afectan al sector. Entre ellos destacan las enfermedades en la ganadería, los bajos precios de los productos y los altos costes de producción, una situación que González califica como "insostenible".

El relevo generacional, a debate

El relevo generacional ha sido uno de los ejes centrales del debate. Según los datos del encuentro, el 90% de los asistentes proceden de familias de agricultores y ganaderos. Sin embargo, también se ha destacado el creciente número de nuevas incorporaciones de personas del mundo urbano que inician negocios en apicultura u ovino, a quienes UPA ofrece apoyo para "sacar adelante ese modelo de explotación".

Las grandes preocupaciones del sector

Actualmente, una de las mayores inquietudes se centra en el sector del vacuno lácteo. Los ganaderos han sufrido una bajada de 7 céntimos en sus contratos "sin ningún motivo y sin ningún tipo de explicación", lo que les aboca a una situación límite.

La desesperación es tal que un ganadero le confesó a Ventura González: "Ventura, yo es que todas las mañanas cuando me levante les voy a regalar 500 litros". A esta crisis se suma la del sector de los cereales, afectado por el aumento de los costes de los fertilizantes, las malas expectativas de cosecha por la sequía y la caída de los precios en las lonjas.

Optimismo a pesar de los desafíos

Pese a un panorama que el propio González describe como "un poco peliagudo", el optimismo prevalece entre los jóvenes. "Los productores de alimentos somos gente optimista", ha afirmado el secretario general de UPA Joven CyL, convencido de la resiliencia del sector.

Seremos capaces de salvar esta situación como hemos sido capaces de salvar muchas otras" Ventura González UPA Joven Castilla y León

Esta confianza en el futuro queda reflejada en sus palabras, donde asegura que, a pesar de las dificultades, el sector sabrá sobreponerse. "[Seremos capaces de salvar esta situación como hemos sido capaces de salvar muchas otras]", ha concluido.