El Suprem aplana el camí a la Segona Oportunitat per a deutors amb l'Administració
Dues sentències recents canvien els criteris per acollir-se a la llei, especialment per a aquells amb deutes derivats de responsabilitats o infraccions greus
Lleida
La Llei de la Segona Oportunitat continua sent un mecanisme legal viu i en constant evolució, dissenyat per oferir una sortida a persones en situacions de crisi econòmica. L'advocat Josep Lluís Gómez, de Cudos Consultors, ha explicat al programa 'Herrera a COPE Lleida' amb Ricard Alvarez les darreres novetats, centrades en dues sentències clau del Tribunal Suprem del passat 20 de febrer que modifiquen aspectes importants de la normativa.
Canvis en els deutes amb l'Administració
Una de les modificacions més rellevants afecta les persones amb deutes amb administracions públiques, com Hisenda o la Seguretat Social. Fins ara, l'existència de deutes per derivacions de responsabilitat o infraccions greus suposava un rebuig automàtic a l'hora d'acollir-se a la llei. Segons Gómez, aquest automatisme ha desaparegut. "L'administració haurà d'acreditar que aquelles conductes eren abusives, negligents, i que es va actuar de mala fe", ha afirmat.
Aquella porta tancada que abans teníem com a criteri, ara s'ha obert"
Aquest canvi implica una inversió en la càrrega de la prova, ja que ara no n'hi ha prou amb l'existència de la derivació per tancar la porta a la segona oportunitat. L'advocat ha destacat que "li donem la volta a la truita", i que caldrà analitzar "el cas particular de cadascú". Aquesta obertura representa una millora substancial per a molts deutors que abans quedaven exclosos.
Ampliació del topall de deute perdonable
Les sentències del Suprem també aclareixen l'abast del topall de 10.000 euros de deute perdonable amb les administracions. Josep Lluís Gómez ha explicat que, tot i que la llei esmentava literalment només Hisenda i la Seguretat Social, el tribunal ha determinat que el límit és d'aplicació general. Això significa que el topall de 10.000 euros s'aplica per a cada administració pública, incloent-hi la diputació o els ajuntaments.
A més, l'expert ha assenyalat que dins dels deutes amb una administració, conceptes com recàrrecs, interessos i sancions també podrien quedar fora del panorama a l'hora de calcular el deute a exonerar, la qual cosa suposa una reducció important de la quantitat final.
Una nova oportunitat per a casos desestimats
La conclusió principal, segons Gómez, és que la llei està més viva que mai i que aquestes interpretacions del Tribunal Suprem obren noves vies. "La llei està viva", ha insistit l'advocat. Per aquest motiu, ha recomanat que "aquells que van desistir de la possibilitat d'una segona oportunitat per determinats tipus de deutes, crec que ara s'hauria de revisar", ja que la porta pot estar "mig oberta" per a una resposta afirmativa.
