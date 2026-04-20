Vithas alerta del impacto de la tecnología en el cerebro de los niños

Doscientos alumnos del CEIP La Almohada, en la localidad de Belicena, en el municipio granadino de Vegas del Genil, han participado este pasado viernes en una jornada formativa centrada en el impacto de la tecnología en el neurodesarrollo infantil

Doscientos alumnos del CEIP La Almohada, en Vegas del Genil (Granada), han participado en una jornada formativa sobre el impacto de la tecnología en el neurodesarrollo infantil. La actividad, parte de la iniciativa Vithas Aula Salud Colegios, se ha dirigido a estudiantes de tercero a sexto de Primaria en dos sesiones adaptadas a su edad.

El cerebro en el mundo digital

La charla ha sido impartida por la doctora Ana Jimeno, neuróloga del Hospital Vithas Granada, quien ha explicado cómo el abuso de redes sociales y dispositivos digitales afecta a la atención, el sueño o la gestión emocional. También ha destacado los beneficios de un uso equilibrado.

Un uso excesivo o inadecuado de las pantallas puede afectar a aspectos clave como la concentración o el descanso" Ana Jimeno Neuróloga del Hospital Vithas Granada

La doctora Jimeno ha subrayado la importancia de esta etapa: "La infancia es una etapa especialmente sensible, en la que el cerebro está en pleno desarrollo. Un uso excesivo o inadecuado de las pantallas puede afectar a aspectos clave como la concentración o el descanso". Además, ha añadido que el objetivo es "ofrecer a los niños herramientas prácticas para que aprendan a convivir con la tecnología de forma saludable".

Consejos para un uso responsable

Durante las sesiones, los escolares han recibido consejos adaptados a su edad para fomentar hábitos digitales responsables. Entre ellos, se ha destacado la importancia de combinar el uso de dispositivos con actividades como el deporte, el juego al aire libre y las relaciones sociales.

Desde el CEIP La Almohada han destacado la importancia de la iniciativa. "La tecnología forma parte de la vida diaria de nuestro alumnado, por lo que es fundamental enseñarles desde pequeños a utilizarla con criterio y equilibrio", ha señalado un representante del centro, añadiendo que "contar con profesionales sanitarios en el aula aporta un valor añadido".