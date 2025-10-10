El Ayuntamiento de Mérida ha licitado el contrato para el alumbrado extraordinario de Navidad para el año 2025, con un presupuesto base de 250.000 euros, IVA incluido, según el pliego de contratación publicado en la web municipal. El objetivo principal de esta inversión es asegurar la calidad y continuidad del sistema de alumbrado, garantizar la seguridad de las personas y mantener el nivel técnico de las instalaciones durante las festividades.

Novedades y espectáculo central

Una de las principales atracciones de este año será un espectáculo visual y de sonido que se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento, en la Plaza de España. Este espacio se convertirá en el epicentro de la Navidad emeritense, donde también se instalará un árbol de Navidad de 20 metros de altura en la fuente.

Ayuntamiento de Mérida Mérida ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025

El alumbrado de 2025 también incluirá la instalación de nuevas figuras 3D de gran formato, como un osito de tres metros, un ángel trompetero y una representación de los Reyes Magos, que servirán como photocalls para los ciudadanos y visitantes. Además, se colocarán letras iluminadas con el nombre de "Mérida" en varios puntos estratégicos de la ciudad.

28 DE NOVIEMBRE

El encendido de las luces se realizará en dos fases. La primera fase iluminará la zona centro a partir del 28 de noviembre de 2025, mientras que el resto de la instalación se pondrá en funcionamiento el 12 de diciembre. El desmontaje completo de toda la ornamentación está previsto que finalice, como máximo, el 21 de febrero de 2026.

El contrato establece un riguroso plan de seguridad y mantenimiento. La empresa adjudicataria deberá realizar inspecciones diarias y disponer de un servicio de guardia permanente para resolver cualquier incidencia. El plazo máximo para la reparación de averías será de 24 horas, reduciéndose a 6 horas para aquellas que impliquen un riesgo para la seguridad.

Ayuntamiento de Mérida Mérida ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025

Una ciudad iluminada

La iluminación se extenderá por las principales calles del centro, como Santa Eulalia, Arzobispo Mausona o Cervantes, y también llegará a otros puntos emblemáticos como el Templo de Diana, el Paseo de Roma y el Parque López de Ayala. Se utilizarán "cielos de luz", arcos, cortinas led y motivos ornamentales en farolas para decorar un gran número de vías y rotondas de la capital extremeña.