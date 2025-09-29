Los loteros proponen subir el precio de la Lotería de Navidad

El colectivo de loteros ha alzado la voz para solicitar una revisión de las comisiones que perciben por la venta de décimos, desmintiendo la propuesta de una subida de 5 euros en la Lotería de Navidad. Califican esa información de "totalmente falso", aunque sí confirman que han propuesto una actualización de los precios para revisar las comisiones de los loteros, que aseguran que "llevan congeladas un montón de años".

Argumentan que, mientras sus ganancias no han variado, el coste de la vida sí lo ha hecho de forma notable. "Como todo en la vida sube, el IPC ha subido un 63 por 100, los sueldos, el salario mínimo también ha subido desde 1990", explican. Por ello, consideran que el precio de la lotería también debería ajustarse, ya que nunca ha experimentado una subida.

Comisiones de céntimos

La reclamación del sector se fundamenta en los bajos márgenes de beneficio que obtienen por cada producto. Un lotero detalla la situación con ejemplos concretos: "de una primitiva ganamos 5 céntimos, y de un boleto de Navidad ganamos 90 céntimos, de esos 20 euros que que pone el estado".

De una primitiva ganamos 5 céntimos, y de un boleto de Navidad ganamos 90 céntimos"

El riesgo de cierre para las administraciones

Esta situación financiera precaria afecta especialmente a las administraciones de lotería situadas en zonas rurales, donde la supervivencia es un desafío constante. Advierten que muchos negocios ya han cerrado y que mantenerse a flote "es un milagro". La situación es diferente para los que están en grandes ciudades, que "se salvan un poco".

Por todo ello, el colectivo insiste en que, igual que "todo en la vida sube", es necesario revisar sus condiciones. Reclaman una medida que "sería lo justo para todos los puntos de venta" y que garantizaría la viabilidad de un sector histórico.