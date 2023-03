Los audios que comprometen al alcalde de Mérida: "Quien denuncie al Ayuntamiento, no trabajará ni de alguacil"

Polémica en Mérida. Una conversación publicada en la red social Instagram ha generado un gran revuelo en la capital extremeña. En ella dialogan el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y un ex trabajador municipal.

En esa conversación, el primer edil reconoce que ha realizado "favores a gente del partido para trabajar durante un tiempo" en el consistorio de la capital extremeña, "pero quien denuncie no trabajará ni de alguacil", según se refleja en los audios publicados en redes sociales.

Antonio Rodríguez Osuna explica en estos audios que "antes la gente estaba en fraude de ley sin cocurso-oposición y no pasaba nada, pero ahora tiene responsabilidad patrimonial". Además incide en que "si dentro de tres años entra un alcalde y me denuncia en el juzgado, tengo que estar pagando todos los putos años que ha estado entrando ahí (en el Ayuntamiento) a trabajar todo el mundo. No lo paga el trabajador, lo pago yo".

A raíz de estas palabras, el alcalde de Mérida aprovecha para criticar a los sindicatos: "Los sindicatos son muy listos, no ponen nunca la cara, nada más que la boca, y el que se va al 'trullo' soy yo y no iré al 'trullo' por nadie", espeta.

Audio





Además, Osuna avisa a este ex trabajador que van a sacar nuevas convocatorias de planes de empleo y le sugiere que, para acceder a ellas, "hay muchas fórmulas, como hacerse autónomo".

En la conversación, el ex trabajador pregunta directamente a Rodríguez Osuna que "hay una cláusula" en la nueva licitación de contrataciones que no le permite entrar en la nueva convocatoria, algo que Osuna responde prometiéndole que "se iba a enterar bien" y que tenía buenas referencias de este trabajador. "He hablado con el Parque", explica.