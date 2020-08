"La instrucción del SES agrava aún más la discriminación de las personas con discapacidad intelectual"

Continúan las reacciones ante las medidas impuestas por la Junta de Extremadura ante el aumento de casos de coronavirus y que ha aprobado, con su publicación en el DOE nuevas restricciones que incluyen el cierre de discotecas y el ocio nocturno o el cierre de los bares y restaurantes antes de la 1 de la madrugada. Este decreto también incluye medidas para los centros sociosanitarios, como son las residencias de mayores y los centros residenciales de personas con discapacidad intelectual.

La orden del SES regula que las salidas en los centros sociosanitarios deben "estar limitadas al máximo", algo que ha provocado el malestar de este colectivo de personas con discapacidad intelectual. Pedro Calderón, presidente de Plena Inclusión Extremadura, ha señalado este miércoles en Herrera en COPE que "esta instrucción agrava aún más la discriminación que sufre este colectivo, que lleva confinado desde el marzo y al que se le sigue vulnerando su libertad individual".

Calderón ha reclamado a la Junta de Extremadura "que no aplique medidas generalizadas" y que tengan "un trato individualizado" ya que en los centros residenciales de la región "no se ha producido ningún caso de coronavirus". Además ha recordado que en estos centros "hay personas de todas las edades, no sólo ancianos", por lo que no entiende que un chaval pueda salir a la calle con las debidas medidas sanitarias y "estos usuarios no puedan hacerlo".

"ABANDONO POR PARTE DE LA JUNTA"

Desde Plena Inclusión Extremadura también reclaman al Gobierno regional extremeño que de una vez por todas pague las subvenciones que deben a los 27 centros residenciales que tienen repartidos por la Comunidad Autónoma y que "desde el 1 de enero" no han recibido las cuantías que les debe el Ejecutivo autonómico.

"A día de hoy no hemos recibido ni un solo pago de las subvenciones asignadas a los centros", ha señalado Calderón en COPE Extremadura. Además ha recordado que con esta pandemia los costes en los centros residenciales "han crecido un 35 por ciento", por lo que estas cuantías que adeuda el Gobierno extremeño "son más necesarias si cabe" para el funcionamiento de estas instalaciones.