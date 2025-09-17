La hotelería de Mérida califica de 'éxito' la feria en el centro

La Asociación de Bares, Cafeterías y Restauración de Mérida (ABACARE) ha hecho balance de la Feria de Mérida 2025 y valora de manera muy positiva el modelo consolidado en el centro de la ciudad. Según la asociación, la edición de este año ha supuesto un éxito tanto en participación ciudadana como en dinamización económica. Ambiente cercano y festivo

ABACARE destaca que las calles del centro se llenaron de familias, jóvenes, mayores y visitantes, generando un ambiente alegre y accesible. “Eso es lo que da sentido a unas fiestas: que la gente salga, comparta y disfrute junta”, señalan desde la asociación. Los conciertos, gran motor de la feria

Uno de los elementos más destacados ha sido la programación musical, que atrajo a miles de personas en cada cita. Los conciertos, según ABACARE, se han convertido en un auténtico motor festivo y económico, con un impacto directo en bares, terrazas y restaurantes. Beneficio directo para la hostelería

El modelo de feria en el centro, apuntan, ha generado un gran dinamismo en los establecimientos hosteleros, lo que se traduce en empleo, actividad económica y proyección para Mérida. Una feria abierta y con identidad propia

Para la asociación, la celebración en el centro permite una mayor participación de públicos diversos y convierte la feria en una cita plenamente integrada en la vida de la ciudad. Además, aseguran que este modelo “ya forma parte de la identidad de Mérida” y se consolida año tras año como motor económico, social y cultural.