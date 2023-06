Gordillo (Vox) lamenta que Guardiola siga el "dictado" de Génova: "Feijóo ha traicionado a los extremeños"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha responsabilizado a los 'populares' de la falta de acuerdo que ha entregado la Presidencia de la Asamblea al PSOE, y apunta directamente hacia la dirección nacional del partido por lo ocurrido.

Así, en declaraciones posteriores a la sesión constitutiva de la Asamblea, Gordillo ha lamentado que la candidata 'popular' haya seguido el "dictado" de Génova, e incluso ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de haber "traicionado a los extremeños".

Y es que, ha remarcado, en la votación de este martes en el parlamento extremeño se ha vivido un "ejemplo claro" de lo que ocurre cuando se mantienen "posiciones empecinadas y que están totalmente fuera de la realidad".

Así, ha reiterado que Vox no es una "sucursal de ningún partido" y que, por tanto, no puede "aceptar puestos" a cambio de "responsabilidades para el cambio que anhela Extremadura", ha señalado en relación a la propuesta planteada por el PP de que la formación de Santiago Abascal ocupara la presidencia de la Cámara.

Gordillo, que ha recordado a Guardiola que "solamente con Vox es posible construir una alternativa sólida a la izquierda", ha señalado que mantiene "la mano tendida" para cumplir el "mandato" de los ciudadanos en las pasadas elecciones.

Así, y tras aludir a los últimos acuerdos conocidos entre ambas formaciones, ha señalado que Vox ha llegado a Extremadura "no a ocupar un puesto de presidente de la Asamblea o de lo que sea", sino que ha venido "con una vocación de cambio y de gobierno en Extremadura".

En este punto, ha dicho que dada la "actitud" del PP en otras ocasiones, es necesario "estar muy presentes y muy activos en un gobierno, en las responsabilidades de gobierno", porque de lo contrario, los 'populares' tienen "tendencia a acomodarse y a no tomar ni una sola medida radical de las que se necesitan" para hacer efectivo el cambio en Extremadura.

Por todo ello, considera que Feijóo ha "traicionado la voluntad de los extremeños, porque esto tiene poca lógica", ha dicho, salvo en el marco de un pacto con el PSOE para que gobierne la lista más votada.

En cualquier caso ha señalado que tienen "la conciencia tranquila" porque saben cuál es su "deber", que no es otro que el de "servir" y "hacer honor a la confianza" que se ha depositado en sus manos por sus votantes.

De este modo, lamenta "muy sinceramente" que Guardiola "haya seguido el dictado que le han marcado desde su partido desde Génova" que ha dado como resultado que los socialistas mantengan el control de la Asamblea.

A preguntas sobre si entrar en el hipotético gobierno de Guardiola es innegociable, ha señalado que a la única que ha escuchado esa palabra es a la candidata 'popular', mientras que en Vox están "abiertos a una negociación amplia".

En todo caso, ha reiterado su oferta de mano "tendida", pero necesitan una "garantía" de que el voto que se ha depositado en sus manos "sirva para algo".

"No podemos dar un cheque en blanco a la señora Guardiola porque sí. Hemos venido para cambiar las políticas de Extremadura y, naturalmente, tendremos que estar en los puestos necesarios", ha dicho Gordillo, que no ha aclarado cuáles serían, puesto que "aquí no se ha hablado todavía de qué puestos sí y qué puestos no".