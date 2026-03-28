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La EOI de Mérida lleva la igualdad de género a Bolonia con un pionero programa Erasmus Plus

Nueve estudiantes viajarán a Italia para participar en una movilidad centrada en el feminismo y la educación en colaboración con la prestigiosa Associazione Orlando

¿Cuántos expertos en idiomas conocéis en vuestro entorno? Un reciente estudio nos ofrece datos alarmantes: Extremadura se encuentra entre las Comunidades Autónomas con un nivel más bajo en el dominio del inglés en España. Queda en penúltimo lugar por encima de Castilla y León entre las autonomías que presentan los peores datos, entre las que se cuentan Andalucía y Murcia. Pero, ¿a qué se debe este aparente desinterés en el aprendizaje de idiomas, uno de los conocimientos más útiles que pueden tener las personas? Juan M.ª Pérez García, director de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Mérida, nos habla de una de las causas más probables:CORTE: JUAN M.ª PÉREZ GARCÍA EOI CAUSASEste estudio, perteneciente a la edición 2025 del Education First, English Proficency Index (EF EPI, Índice de la Competencia en Inglés de Educación Primero), viene a confirmar lo que todos los extremeños en particular y los españoles en general sospechábamos desde hacía tiempo: el nivel de idiomas de nuestro país deja mucho que desear. Y el estudio destaca además que las personas de 18 a 25 años son el tramo de edad con nivel más bajo de inglés y otros idiomas, por debajo de sus mayores. ¿Cómo se podría convencer a la población de nuestro país, en especial a las generaciones más jóvenes, de que aprender idiomas es una de las habilidades más útiles que pueden adquirir? Juan M.ª Pérez nos responde:CORTE: JUAN M.ª PÉREZ EOI SOLUCIONESLos datos de Extremadura contrastan con las regiones de las que se registran los niveles más altos en competencia de idiomas, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid, las Comunidades Autónomas con mejor nivel de inglés en España en 2025, Galicia se lleva la primera posición el ranking autonómico, siendo Vigo la ciudad española con mayor nivel de inglés.Extremadura, entre las CCAA con peor puntuación en el dominio del inglés en EspañaLas autonomías con peor nivel de inglés en 2025 son Andalucía y Región de Murcia, con 526 y 529 puntos, Extremadura, con 514 puntos.Extremadura se sitúa como una de las comunidades autónomas con peor puntuación en el dominio del inglés del país, según la edición 2025 del EF (Education First), English Proficiency Index (EF EPI).En concreto, las autonomías con peor nivel de inglés en 2025 son Andalucía y Región de Murcia, con 526 y 529 puntos, Extremadura, con 514 puntos, y Castilla-La Mancha con 509. Todas ellas por debajo de la media española.Comunidad Valenciana (537), Canarias (539) e Islas Baleares (534) también se sitúan por debajo de la media, aunque dentro de la franja intermedia de dominio del idioma.Por su parte, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid son las regiones con mejor nivel de inglés en España en 2025, encabezando la primera el ranking autonómico con 563 puntos, mientras que las demás lo hacen con 560 y 553 puntos, respectivamente.La media nacional se sitúa en 540 puntos, dos más que el año anterior. En el grupo de comunidades que superan la media española se encuentran también Cataluña (547 puntos), País Vasco y Cantabria (550), Asturias (552), Navarra (553), Aragón (540) y Castilla y León (542).Vigo vuelve a situarse como la ciudad española con mejor nivel de inglés, con 569 puntos, seguida de A Coruña (567), Barcelona (566), Zaragoza (562) y Granada (562) y Gijón (562), todas ellas por encima de la media nacional (540).Entre las ciudades con puntuaciones más bajas figuran Tarragona, con 505 puntos, y Granada, con 483 puntos. La mayoría de las ciudades españolas se ubican en una franja intermedia de dominio del inglés.Según el informe, España ocupa este año la posición 36 del mundo con 540 puntos y se mantiene en la categoría de dominio moderado del idioma. El nivel continúa siendo más alto en los adultos de entre 26 y 30 años, mientras que los jóvenes de 18 a 25 años aún no recuperan el nivel previo a la pandemia.Asimismo, la brecha de género continúa reduciéndose por segundo año consecutivo, con mujeres y hombres acercándose progresivamente en nivel de competencia lingüística.Por habilidades, los resultados muestran un mejor desempeño en lectura (558 puntos), lo que confirma esta competencia como la principal fortaleza, seguida de la comprensión oral (525 puntos).La expresión escrita alcanza 506 puntos, situándose en un nivel intermedio, mientras que la expresión oral presenta el resultado más bajo (462 puntos), lo que señala un área prioritaria de mejora.En conjunto, estas tendencias reflejan un perfil sólido en competencias receptivas, con mayores desafíos en las habilidades productivas, especialmente en la comunicación oral.

La EOI de Mérida lleva la igualdad de género a Bolonia con un pionero programa Erasmus Plus

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el

1 min lectura

La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida participará por primera vez en una movilidad Erasmus Plus en Bolonia, Italia. El programa, que tendrá lugar del 24 al 28 de marzo de 2026, se centra en la igualdad de género y se realiza en colaboración con la Associazione Orlando, una de las entidades europeas de mayor renombre en este ámbito. En total, participarán 9 estudiantes de diferentes idiomas en una iniciativa que une educación lingüística, igualdad y ciudadanía activa.

Educación, idiomas e igualdad

El programa fusiona el aprendizaje de idiomas con un acercamiento práctico a experiencias europeas sobre igualdad. Los estudiantes realizarán visitas a instituciones especializadas, como bibliotecas y archivos de mujeres, y mantendrán encuentros con activistas, investigadoras y profesionales del feminismo. Además, se organizarán actividades de mediación lingüística y reflexión para el uso práctico de los idiomas en contextos reales.

Queremos que sirva como precedente y fomente el compromiso con el aprendizaje de idiomas y la educación en igualdad"

Juan M.ª Pérez García

Director de la EOI de Mérida

El director de la EOI de Mérida, Juan M.ª Pérez García, ha explicado que el objetivo es sentar las bases para un futuro compromiso con la formación. "Queremos que sirva como precedente y fomente el compromiso con el aprendizaje intensivo de idiomas y la educación en igualdad", ha señalado.

Fomentando el pensamiento crítico

Durante la movilidad, los alumnos desarrollarán sus competencias en idiomas en situaciones auténticas y aprenderán sobre buenas prácticas europeas. Esta experiencia busca fomentar el pensamiento crítico a través de intercambios lingüísticos con un enfoque intercultural y comprometido con los valores de la ciudadanía.

Desde la dirección de la escuela se muestran optimistas sobre la continuidad del proyecto. "Esperamos que este programa tenga eco y podamos volver a participar en el futuro", ha comentado Pérez García. Esta colaboración refuerza el compromiso de la EOI de Mérida con una educación pública eficiente, la formación a lo largo de toda la vida y la promoción de valores europeos de igualdad, inclusión y participación social.

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