La EOI de Mérida lleva la igualdad de género a Bolonia con un pionero programa Erasmus Plus

La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida participará por primera vez en una movilidad Erasmus Plus en Bolonia, Italia. El programa, que tendrá lugar del 24 al 28 de marzo de 2026, se centra en la igualdad de género y se realiza en colaboración con la Associazione Orlando, una de las entidades europeas de mayor renombre en este ámbito. En total, participarán 9 estudiantes de diferentes idiomas en una iniciativa que une educación lingüística, igualdad y ciudadanía activa.

Educación, idiomas e igualdad

El programa fusiona el aprendizaje de idiomas con un acercamiento práctico a experiencias europeas sobre igualdad. Los estudiantes realizarán visitas a instituciones especializadas, como bibliotecas y archivos de mujeres, y mantendrán encuentros con activistas, investigadoras y profesionales del feminismo. Además, se organizarán actividades de mediación lingüística y reflexión para el uso práctico de los idiomas en contextos reales.

Queremos que sirva como precedente y fomente el compromiso con el aprendizaje de idiomas y la educación en igualdad" Juan M.ª Pérez García Director de la EOI de Mérida

El director de la EOI de Mérida, Juan M.ª Pérez García, ha explicado que el objetivo es sentar las bases para un futuro compromiso con la formación. "Queremos que sirva como precedente y fomente el compromiso con el aprendizaje intensivo de idiomas y la educación en igualdad", ha señalado.

Fomentando el pensamiento crítico

Durante la movilidad, los alumnos desarrollarán sus competencias en idiomas en situaciones auténticas y aprenderán sobre buenas prácticas europeas. Esta experiencia busca fomentar el pensamiento crítico a través de intercambios lingüísticos con un enfoque intercultural y comprometido con los valores de la ciudadanía.

Desde la dirección de la escuela se muestran optimistas sobre la continuidad del proyecto. "Esperamos que este programa tenga eco y podamos volver a participar en el futuro", ha comentado Pérez García. Esta colaboración refuerza el compromiso de la EOI de Mérida con una educación pública eficiente, la formación a lo largo de toda la vida y la promoción de valores europeos de igualdad, inclusión y participación social.