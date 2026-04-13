Denuncian graves deficiencias en la nueva pasarela de Mérida a menos de un mes de su inauguración

A menos de un mes de su inauguración, la nueva pasarela peatonal y ciclista sobre las vías del tren en Mérida ya es objeto de denuncias ciudadanas por graves deficiencias. La infraestructura, financiada por el Gobierno de España, fue estrenada el pasado 18 de marzo y presenta problemas que han generado alarma entre los vecinos.

Estas obras es fruto de un convenio entre la Junta de Extremadura, ADIF y el Ayuntamiento emeritense, suponen la prolongación del carril bici desde la estación ferroviaria hasta las consejerías del Gobierno autonómico en la zona del III Milenio; al igual que desde la calle Cardero hasta la entrada a la estación de tren.

Tornillos rotos y vandalismo

Según han alertado varios usuarios, la estructura presenta tornillos partidos y barandillas sueltas, lo que supone un riesgo para la seguridad de los viandantes. Un vecino ha llegado a afirmar que la pasarela "se está desmontando por días". A estos desperfectos se suma el paso de motos por la noche, una práctica que está prohibida y que contribuye al deterioro de la construcción.

Se está desmontando por días" Miguel Blanco Vecino y usuario de facebook

más vigilancia

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguran que la denuncia sobre las deficiencias de la obra ha sido trasladada a Adif, encargada de su ejecución.

En cuanto a la seguridad de la pasarela, el delegado de Policía Local y Seguridad Ciudadana, Felipe González, afirma que se ha reforzado la vigilancia en la zona para evitar que estos hechos se repitan. Incluso, los agentes de la Policía Local están imponiendo sanciones a los conductores de motocicletas que intentan circular por ese punto.

Denuncian graves deficiencias en la nueva pasarela de Mérida a menos de un mes de su inauguración

Un proyecto estratégico para la ciudad

Estos problemas contrastan con la presentación oficial de la obra. En su momento, la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, calificó la infraestructura como estratégica, asegurando que marcaba "un antes y un después en la movilidad de Mérida".

El objetivo del proyecto era salvar la histórica barrera de las vías del tren para conectar de forma directa la zona norte con el centro de la ciudad. Según se explicó durante su inauguración, esta obra suponía "un gran avance en cohesión urbana, igualdad y oportunidades".