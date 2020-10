El Cuponazo de la ONCE deja en Trujillo más de 9,2 millones de euros

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 9.225.000 euros en Trujillo, en 10 cupones, uno de ellos agraciado con el premio mayor de 9 millones de euros; y nueve cuponazos más, premiados con 25.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado viernes, 23 de octubre.

El vendedor Miguel Nieto Lozano ha sido quien ha repartido los cupones agraciados, desde su punto de venta, desde donde ha llevado la suerte a clientes habituales, cupón a cupón.

Miguel, que vive en Don Benito y se desplaza cada día a Trujillo, lleva dos años vendiendo cupones y los otros juegos de la ONCE. "Estoy muy nervioso, casi no he dormido, pero también muy satisfecho. Reparto ilusión y esta vez lo he hecho a lo grande", ha señalado.

El Cuponazo de la ONCE del 23 de octubre ha dejado premios en diferentes comunidades autónomas. Así, en Canarias ha repartido un total de 640.000 euros, en 25 cupones premiados, uno de ellos con 40.000 euros y el resto con 25.000 euros: en Cataluña, 450.000 euros en 18 cupones premiados; la Comunidad Valenciana ha recibido 275.000 euros en 11 cupones agraciados con 25.000 euros cada uno; y Andalucía y Cantabria han sido premiadas con 25.000 euros cada una.

En total, el Cuponazo de la ONCE del viernes, 23 de octubre, ha repartido 10.640.000 euros, informa la ONCE en una nota de prensa.

En Elche, el Cuponazo ha dejado un premio de 100.000 euros, en un premio de Segunda Categoría repartido por el vendedor de la ONCE Manuel Barbellido García, perteneciente a la agencia de la ONCE de Alicante.