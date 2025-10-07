Alerta sanitaria: no piques en la estafa de la tarjeta sanitaria que roba tus datos
Una campaña suplanta a la Seguridad Social para que actualices tus datos a través de un enlace y robar tu información personal
Mérida - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Centro de Salud de Montijo-Puebla de la Calzada ha dado la voz de alarma sobre una campaña de suplantación de identidad a la Seguridad Social.
Según denuncian en las propias redes sociales del ayuntamiento del municipio, los estafadores solicitan a los usuarios actualizar la tarjeta sanitaria a través de un enlace con el pretexto de no perder los derechos que esta ofrece, cuando en realidad se trata de un engaño para robar datos personales.
Un engaño “completamente falso”
Desde el centro de salud han calificado la campaña como “COMPLETAMENTE FALSO”. Advierten que el enlace fraudulento conduce a un formulario diseñado para recopilar información y utilizarla después de forma fraudulenta. Por ello, la recomendación es tajante: “no pinchar en el enlace y mucho menos rellenar ningún formulario”.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÉRIDA
"Colocar la votación del embargo de armas a Israel justo el día que se cumplen dos años de la matanza de Hamás es perverso, inhumano y aberrante"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h