Alerta sanitaria: no piques en la estafa de la tarjeta sanitaria que roba tus datos

El Centro de Salud de Montijo-Puebla de la Calzada ha dado la voz de alarma sobre una campaña de suplantación de identidad a la Seguridad Social.

Según denuncian en las propias redes sociales del ayuntamiento del municipio, los estafadores solicitan a los usuarios actualizar la tarjeta sanitaria a través de un enlace con el pretexto de no perder los derechos que esta ofrece, cuando en realidad se trata de un engaño para robar datos personales.

Un engaño “completamente falso”

Desde el centro de salud han calificado la campaña como “COMPLETAMENTE FALSO”. Advierten que el enlace fraudulento conduce a un formulario diseñado para recopilar información y utilizarla después de forma fraudulenta. Por ello, la recomendación es tajante: “no pinchar en el enlace y mucho menos rellenar ningún formulario”.