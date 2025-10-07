COPE
Podcasts
Mérida
Mérida

Alerta sanitaria: no piques en la estafa de la tarjeta sanitaria que roba tus datos

Una campaña suplanta a la Seguridad Social para que actualices tus datos a través de un enlace y robar tu información personal

Alerta sanitaria: no piques en la estafa de la tarjeta sanitaria que roba tus datos

Alerta sanitaria: no piques en la estafa de la tarjeta sanitaria que roba tus datos

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Centro de Salud de Montijo-Puebla de la Calzada ha dado la voz de alarma sobre una campaña de suplantación de identidad a la Seguridad Social

Según denuncian en las propias redes sociales del ayuntamiento del municipio, los estafadores solicitan a los usuarios actualizar la tarjeta sanitaria a través de un enlace con el pretexto de no perder los derechos que esta ofrece, cuando en realidad se trata de un engaño para robar datos personales.

Un engaño “completamente falso”

Desde el centro de salud han calificado la campaña como “COMPLETAMENTE FALSO”. Advierten que el enlace fraudulento conduce a un formulario diseñado para recopilar información y utilizarla después de forma fraudulenta. Por ello, la recomendación es tajante: “no pinchar en el enlace y mucho menos rellenar ningún formulario”.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÉRIDA

COPE MÉRIDA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 7 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking