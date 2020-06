El último hospitalizado COVID en el Área de Salud de Badajoz ya se encuentra en casa

José tiene 72 años y ha pasado 73 días entre la UCI y la Unidad Covid del Hospital Universitario de Badajoz. Él y su mujer, Isabel, se contagiaron en un viaje a en Ibiza con el INSERSO. José e Isabel tienen cuatro hijas y una inmensidad de nietos. Manuela, una ellas, lo contaba así:

"Los viajes en esa fecha, fueron una locura. Aquí en Badajoz, justo ese día empezamos toda la ciudadanía a ser conscientes de lo que estaba ocurriendo y a actuar de forma responsable, por lo que ellos, desde que llegaron no salieron a penas de casa.



"El lunes, 16 de marzo, mi padre empezó como con un resfriado, pero sin importancia. El jueves 19, seguía sintiéndose aún peor y llamamos al 112, fueron a casa y decidieron llevarlo al Universitario para hacerle pruebas del Covid-19 y placas.

"Las placas salieron bien en ese momento, pero al día siguiente, el viernes por la tarde nos llamarón con el resultado positivo y nos dieron las pautas para que se aislara en una habitación de la casa.

"Tomamos todas las medidas indicadas y mi madre era la que con mucha precaución le llevaba comida y demás, ella en aquel momento no presentaba síntomas. Fue transcurriendo la semana, nos comunicábamos con ellos por videollamadas y teléfono, les llevábamos alguna de las hermanas la compra hasta la puerta y nos marchábamos.

"Pero a partir del miércoles, mi padre se empezó a sentir peor: no tenía ni ganas de hablar por teléfono, estaba muy lento, no respondía bien..., pensábamos que estaba deprimido (el no conocer al rival, el virus). Mi madre ya llevaba también dos días regulares y el viernes por la mañana volvió a ir el 112 a casa a por él... ingresó con neumonía bilateral grave en UCI en el Universitario y mi madre también neumonía bilateral pero un poquito más leve en el Perpetuo Socorro.

"Mi padre respiraba por sí cuando ingresó, pero el sábado lo tuvieron que intubar y le suministraron el tratamiento que están poniendo para estos casos, las primeras 72 horas eran cruciales y las superó... y desde entonces fue evolucionando favorablemente pero muy despacito, dentro de la normalidad.

"Nos decían que los avances eran pequeñitos en largo periodo de tiempo. Con mucha esperanza, por fin, aunque con un déficit de masa muscular ya termina de recuperarse en casita...