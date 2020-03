Reflexiones de un autónomo extremeño: “nos iremos a hacer puñetas”

Jaime Ruíz Peña, autónomo, desde su casa, en Malcocinado (Badajoz) reflexiona en voz alta sobre lo que se les puede venir encima a los autónomos, sin actividad, sin ingresos. Jaime quiere que el Gobierno tome conciencia de lo que puede pasar si no se actúa de forma rápida y contundente. Pone ejemplos de cómo se deben hacer las cosas para la supervivencia del sector. No te pierdas su reflexión. No tiene desperdicio.