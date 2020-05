Las lágrimas de impotencia una peluquera pacense por no poder trabajar

Las lágrimas de desesperación de Niny Sánchez, de Hidalgo Peluqueros, que hoy, al ir a abrir su peluquería, se ha encontrado con el Centro Comercial Conquistadores, donde se ubica, cerrado. Según ella misma cuenta en el vídeo “hoy no nos han dejado abrir las puertas. Las puertas del Centro Comercial están cerradas. A las 10:20 he tenido que echar a mis clientas para atrás porque nadie abría la puerta del Centro Comercial ni nos daban una respuesta de por qué no se abría. La respuesta que nos han dado -prosigue Niny- ha sido que no tienen las medidas de seguridad adecuadas y han tenido que cerrar las puertas. Pero a nosotros nadie nos ha avisado.

La joven en el vídeo se queja amargamente de la situación por la que ha atravesado en los últimos meses “Esto es una ruina. Después de estos dos meses he pagado hasta el último céntimo del alquiler. Dos no, tres meses, porque marzo me lo cobraron entero. He sacado a mis empleadas del ERTE, tengo la agenda llena de diez de la mañana a diez de la noche de lunes a sábado para poder levantar cabeza y llegamos hoy aquí y nos hacen esto”.

Es el lamento de esta joven empresaria pacense que ahora ha tenido que cancelar todas las citas de su agenda a la espera de poder abrir nuevamente, algo que no sabe cuando ocurrirá.