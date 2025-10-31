El flamenco de Extremadura se rinde a la figura insustituible de Paco Zambrano

El Patio Central del Hospital Centro Vivo se transformó anoche en algo más que un escenario. Bajo el cielo pacense, se erigió un tablao flamenco monumental, una catedral del arte jondo donde cientos de almas se reunieron, convocadas por una fuerza invisible: la memoria y el amor por Paco Zambrano. El flamenco extremeño, en pleno, respondió a la cita, llenando el espacio con una energía que era a la vez un homenaje y una celebración de vida, además del pago de una deuda... la que este arte y los artistas extremeños tienen con quien consiguió hacer que Extremadura fuera reconocida como cuna de este arte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, al mismo nivel las provincias andaluzas. No en vano, la Plaza Alta de Badajoz fue reconocida como el punto estratégico donde esta expresión cultural tomo la forma de tangos y jaleos, poniendo bando sonora a la tradición de un pueblo.

El éxito de la noche se debe en gran parte a la entrega de un elenco de artistas que han regalado su ímpetu y corazón. Sobre el escenario han desfilado talentos como José Ángel Castilla, Joaquín Muñino, Sara Castro, David Silva, Jesús Ortega, Eva Soto, Carmen \'La Parreña\', Fuensanta Blanco, Esther Merino, Salomé Pavón, Vicky González, Carolina la Chispa, María Metidieri, La Kaita, José Gómez \'Fefo\', Paulo Molina, Alejandro Vega, Chiqui Quintana, Miguel de Tena, Domingo \'El Madalena\' y Daniel Castro. Su ímpetu y su familiaridad han convertido el Patio Central en un tablao flamenco con el cante de Porrina de fondo.

Un legado para la historia del flamenco

Para entender la magnitud de este fenómeno, es necesario volver a la voz de Paco Zambrano. Durante años, desde la Tertulia Flamenca Porrina de Badajoz en COPE Badajoz, él fue el narrador incansable de este patrimonio. Su labor no fue solo de divulgación; fue una auténtica cruzada para rescatar del olvido los cantes y los artistas extremeños. Su rigor como investigador —galardonado con el Premio Nacional— y su inteligencia lograron lo imposible: que los tangos y jaleos de Extremadura fueran reconocidos como cantes autóctonos a nivel mundial.

Su legado, por tanto, es doble. Por un lado, está su obra escrita, su lucha institucional y el reconocimiento que otorgó a figuras como el propio Porrina. Por el otro, está este espíritu que ahora, libre de ataduras, sigue congregando y emocionando. La noche en el Hospital Centro Vivo no fue el final de una historia, sino la confirmación de que su misión continúa. Paco Zambrano ya no está, pero ha conseguido que el alma del flamenco extremeño encuentre en Badajoz su hogar eterno. El médico, al final, recetó duende, y la ciudad entera se ha curado con su medicina.

Corazón y duende sobre las tablas

La atmósfera creada ha sido de tal intensidad que el tiempo ha parecido detenerse, con el cante de Porrina sonando de fondo como un guiño cómplice. La imagen de los artistas, ataviados con sus trajes y con claveles rojos y negros, se ha grabado en la retina de los asistentes, dibujando un cuadro vivo de pasión, dolor y belleza austera. El homenaje ha supuesto, en palabras de la organización, "todo un éxito" y un récord de emoción para la ciudad.

La repercusión de la velada no fue una casualidad. Fue la prueba tangible del poder de convocatoria que Paco Zambrano atesora, un magnetismo que traspasa el umbral de la vida. Aunque su voz se apagó físicamente en Cádiz, su eco resonó con una fuerza abrumadora en cada rincón del recinto. Familias enteras, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, regalaron una ovación continua, un río de aplausos que no buscaba a los artistas en el escenario, sino al maestro que los reunió desde la eternidad.