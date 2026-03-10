Daniel Serrano llama a vivir una Semana Santa con sentido y a no reducirla a un mero sentimentalismo

Daniel Serrano impartirá este martes (20:00 horas, Casa de Hermandad de la Soledad, calle Santa Ana, nº 1) la conferencia “Semana Santa, tradición con sentido”, un acto que supone el inicio de un ciclo de formación mensual organizado por la Hermandad de la Soledad de Badajoz. En su intervención, Serrano ha adelantado que planteará una “reflexión en voz alta” sobre el significado de la Semana Santa como una comunidad de fe y la necesidad de que la tradición no pierda su contenido para que no se convierta en algo sin vida.

Una tradición viva que exige una fe viva

El ponente ha defendido la importancia de que la Semana Santa no se limite a ser una tradición vacía. Según Serrano, cuando a una tradición “se le vacía de contenido, se queda un poco muerta”, por lo que ha abogado por entenderla como “una tradición viva que exige una fe viva”. En este sentido, ha explicado que los actos que se organizan durante esos días son “un camino espiritual” para acercarse a Cristo, pero no un fin en sí mismos.

La túnica, el costal o las varas no es lo esencial, lo es el corazón de la gente que participa" Daniel Serrano

Para Serrano, es fundamental ir a lo verdaderamente importante. “Los actos en sí no acercan a Cristo, sino que en definitiva tiene que que ir a lo esencial”, ha señalado. En su opinión, elementos como la túnica, el costal o las varas no son el centro, ya que “lo esencial es el corazón de la gente que participa”, tanto los hermanos de las cofradías como el resto de ciudadanos.

El equilibrio entre corazón y cabeza

Durante su charla, Daniel Serrano también abordará la necesidad de mantener una “coherencia de vida cristiana” durante todo el año, y no solo en Semana Santa. Ha advertido sobre el riesgo de caer en el “sentimentalismo” que, según él, caracteriza a la sociedad actual, y ha propuesto encontrar un “equilibrio entre corazón y cabeza” en la vivencia de la fe.

No reducir el trato con Cristo a una dimensión meramente afectiva o sentimental" Daniel Serrano

Serrano considera un error “reducir el trato con Cristo, con Dios o la religión a a una dimensión meramente afectiva o sentimental”. Aunque las emociones “son buenas y son necesarias”, ha insistido en que no deben ser “la norma suprema” en la relación con Cristo, sino que es clave aplicar también “la cabeza, aplicar la la razón”. Finalmente, el ponente ha avanzado que concluirá su intervención con algunas ideas del mensaje del papa para esta Cuaresma.

Una celebración de interés internacional

La conferencia también busca poner en valor una celebración que combina “fe, arte, tradición y cultura” y que tiene un profundo arraigo histórico y social en la ciudad, cuyo patrimonio no se entendería sin ella. Daniel Serrano ha recordado la importancia de la Semana Santa de Badajoz, que desde el año 2025 ostenta el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un “plus” que ha impulsado aún más su proyección.