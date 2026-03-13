La banda del Resucitado de Badajoz: 20 años de música, fe y compromiso con los jóvenes del barrio

La Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado de Badajoz celebra sus 20 años de historia, un aniversario que festejarán este domingo con un concierto muy especial en el Teatro López de Ayala. La formación, que recientemente ha presentado su nueva uniformidad, afronta este hito con una agenda cargada de proyectos que reafirman su consolidación en el panorama musical y social de la ciudad.

Una labor social más allá de la música

La historia de la banda comenzó en 2006, fruto de "una locura" del entonces hermano mayor de la hermandad, José Antonio Pinilla, quien tuvo la ilusión de montar una agrupación de cornetas y tambores y "se echó para adelante", según recuerda José Antonio "Chencho" Expósito, el ahora director que se sumó al proyecto inicial.

Aunque hoy en día la banda acoge a músicos de toda la ciudad e incluso de localidades cercanas como Olivenza, su germen fueron "esos niños del barrio, de la calle Chapín", muy unida a la hermandad. Este origen marca el carácter del proyecto. "Tenemos, aparte de un fin musical, un fin social, que es fundamental para nosotros", afirma Expósito, quien subraya que la banda es parte de la obra social de la hermandad.

Tenemos, aparte de un fin musical, un fin social, que es fundamental para nosotros" José Antonio Expósito Director de la BCT Resucitado

En la banda no solo se enseña música, sino que se busca "el crecimiento personal de todo el que lo formamos", explica Chencho Expósito. "Crecen los componentes y los adultos que estamos al pie del cañón con ellos, crecemos con ellos. Esto es un aprendizaje de todos", añade. Esta labor social se enmarca en los fines de las hermandades, que junto al culto público, tienen como brazo fundamental la promoción cultural y la atención a los colectivos que las integran.

Un concierto para celebrar 20 años

El punto culminante de la celebración será el concierto del XX Aniversario este domingo. José Antonio Expósito adelanta que "no va ser un concierto al uso, sino que va a ser un concierto lleno de colaboraciones, de momentos emotivos y otra visión a lo que es la música cofrade". El evento busca ofrecer una experiencia de gran calidad que llegará al público.

Es algo que verdaderamente tiene calidad, que va a llegar a la gente y que no se lo pueden perder" José Antonio Expósito Director de la BCT Resucitado

La cita es el domingo a las 12:00 de la mañana en el Teatro López de Ayala. Expósito se muestra muy satisfecho por el respaldo del público, con un buen ritmo en la venta de entradas, e invita a todos a no perderse el acto. Además de este evento, la banda mantiene una actividad intensa durante la Cuaresma, participando en certámenes, procesiones infantiles y visitando residencias de mayores, además de sus compromisos en Semana Santa en Badajoz, Mérida, Olivenza y este año también en La Campana (Sevilla).

En veinte años, los momentos emotivos han sido numerosos. Expósito recuerda con especial cariño el día de su boda, cuando sus compañeros le sorprendieron tocando varias marchas preparadas en secreto. La anécdota culminó con una frase del sacerdote a su mujer que resume el espíritu de la banda: "No solamente te estás casando con tu marido, sino con toda la banda".

No solamente te estás casando con tu marido, sino con toda la banda" José Antonio Expósito Director de la BCT Resucitado

📅 15 de marzo

🕛 12:00 h

📍 Teatro López de Ayala (Badajoz)

🎟 Entrada: 4,00 €

✨ Artistas invitados: • Voces Corales • Nayara Madera • Juan Tinoco • Escuela de Baile Puro Flamenco

Un espectáculo donde la música, la voz y la danza se unen para conmemorar dos décadas de historia, compromiso y pasión cofrade.