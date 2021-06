Vara: “En unos años habrá que traer a gente de fuera para cubrir empleos en Extremadura”

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cree que en unos años "habrá que traer a gente de fuera" de la región para poder cubrir todos los empleos que serán necesarios.

En su opinión, la pandemia "ha hecho que en el mundo se aceleren muchos cambios”, lo que va a suponer una oportunidad para la región en materia de empleo "sin ninguna duda".

Fernández Vara ha hecho estas declaraciones este miércoles en Almendralejo (Badajoz), donde ha intervenido en la inauguración de las nuevas instalaciones de la mutua FREMAP.

El acto ha contado con la presencia de directivos de MAPFRE y del alcalde, José María Ramírez, entre otros.

El motivo de esa generación de empleo en Extremadura se debe a que la región dispone de "muchas cosas que antes tenían precio y ahora sólo tienen valor, pero no se pueden comprar", como el sol, el agua, la tierra, el suelo industrial.

"No se puede comprar la seguridad jurídica, no se puede comprar la paz social, no se puede comprar la estabilidad política, no se puede comprar la seguridad ciudadana; eso simplemente se diseña y se tiene y son valores ahora mismo de una incalculable importancia a la hora de que las empresas decidan dónde se quieran instalar", ha señalado.

El presidente cree que, debido al coronavirus, muchos ciudadanos se están planteando cuestiones como el lugar de trabajo, residencia o el modo de divertirse u organizarse, "unos cambios sociales que van a ser muy interesantes para Extremadura y lo están siendo".



En su intervención, Fernández Vara también se ha referido al tren como una de las asignaturas pendientes en Extremadura que va a dejar de serlo el año que viene.

"Y eso va a contribuir de manera notable no tanto a que lleguemos antes a Madrid, sino para que sobre todo para que nuestras mercancías tengan salida a todos los puertos de España", ha precisado. "Va a suponer un antes y un después".

"Aún no somos conscientes de lo que va a suponer eso", según el presidente extremeño, ya que ayudará a la creación de empleo y más oportunidades también para las mutuas.

Por su parte, el alcalde ha valorado la labor de las mutuas de trabajo y cree que con estas nuevas instalaciones en Almendralejo se logrará un mayor dinamismo en una zona de la ciudad con escasa actividad hace unos años.